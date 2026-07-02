Castel San Pietro: successo per Marcorè e Ditonellapiaga al via di IncantoMarche 2026

Un debutto straordinario ed emozionante ha dato ufficialmente il via, nella splendida cornice naturale dei prati di Castel San Pietro, alla decima edizione di IncantoMarche, il rinnovato festival musicale di RisorgiMarche.

La celebre rassegna ha scelto nuovamente il territorio settempedano per la sua “prima”, l’attesissima tappa del debutto stagionale, regalando al folto pubblico accorso oltre due ore di spettacolo puro tra racconti, aneddoti, grande musica e momenti di profonda condivisione.

Sul palco, acclamati da un popolo di appassionati che ha mostrato di apprezzare immensamente una location d’eccezione – che in passato aveva già tenuto a battesimo esibizioni di artisti del calibro di Luca Barbarossa –, sono saliti Neri Marcorè e l’eclettica cantautrice Ditonellapiaga, magnificamente accompagnati al pianoforte dal maestro Gianluca Bassetti. Ad introdurre ufficialmente l’evento è stato il direttore della rassegna e ideatore del festival insieme a Marcorè, Giambattista Tofoni, il quale, proprio dal palco allestito sui prati, ha voluto ricordare la profonda evoluzione del progetto: “Sapete che abbiamo cambiato nome, si chiama Incanto Marche, perché RisorgiMarche in questi anni ha intercettato tutta una serie di realtà bellissime, di lavoratori, di onlus, di persone che hanno lavorato nella disabilità, nell’aiutare il prossimo”. Tofoni ha quindi rivolto un caloroso saluto alle storiche realtà solidali partner della kermesse come il Microbiscottificio Frolla, l’Anffas dei Sibillini, Venilà, la Birracca e tanti altri. Il grande valore dell’accoglienza e della valorizzazione territoriale è stato sottolineato dalla straordinaria partecipazione dei produttori di Campagna Amica di Coldiretti. Presenti direttamente sui prati di Castel San Pietro, perfettamente preparati dalla Comunanza Agraria, i produttori locali hanno deliziato il pubblico allestendo un’apprezzatissima area ristoro ricca di eccellenze enogastronomiche genuine: fragranti panini, birra artigianale a chilometro zero, vini locali, miele, marmellate e molte altre squisite bontà della tradizione marchigiana.

La giornata ha vissuto un momento di forte coesione istituzionale con il saluto del sindaco Rosa Piermattei che ha celebrato il prestigioso traguardo del festival: “Oggi siamo qui per una cosa importantissima, festeggiamo dieci anni di RisorgiMarche”. Il primo cittadino ha rivolto un applauso a Tofoni e Neri Marcorè che sono stati gli ideatori e hanno portato avanti la kermesse con uno spirito unico.

Subito dopo, l’ironia e la verve dello stesso Marcorè hanno inaugurato ufficialmente le note e le parole del live: “Buona sera a tutte e a tutti, benvenuti nell’unico posto in Europa dove si sta freschi. Grazie per essere qui, grazie al sindaco Rosa che ci ospita in quella che è la prima puntata di questa decima edizione di Incanto Marche”.

Il celebre artista ha poi scherzato affettuosamente con la platea sulle fatiche organizzative dello staff e del team nel ricreare una cornice naturale così perfetta e suggestiva.

Ad affiancare splendidamente Marcorè sul palco è stata Ditonellapiaga, pseudonimo di Margherita Carducci, cantautrice romana dal talento camaleontico e innovativo. Salita alla ribalta nazionale per la sua spiccata versatilità capace di unire sonorità pop, indie ed electro-dance, l’artista ha recentemente conquistato pubblico e critica sul palco del Festival di Sanremo 2026 con il brano “Che fastidio!”.

Nel corso del concerto-incontro a Castel San Pietro, ha regalato intense interpretazioni spaziando tra autoironia e canzoni d’autore, presentando anche i brani tratti dal suo ultimo e apprezzatissimo terzo album in studio, “Miss Italia”, confermandosi come una delle realtà più brillanti e sbarazzine della nuova scena musicale italiana.

Il meraviglioso sodalizio tra San Severino e la rassegna di IncantoMarche proseguirà prestissimo. L’Amministrazione comunale ricorda infatti il secondo imperdibile appuntamento in cartellone nel territorio: giovedì 30 luglio, nel convento dei Cappuccini, Mario Tozzi ed Enzo Favata regaleranno le loro “Geografie mistiche”. Sarà un affascinante viaggio sospeso tra scienza, mito e musica. Il geologo più noto del piccolo schermo e il sassofonista jazz di fama internazionale dialogheranno insieme sull’origine fisica e concreta dei miti più antichi (dal diluvio universale fino ad Atlantide) e sulla spiegazione scientifica dei miracoli, trovando una chiave di lettura inedita, rigorosa e “vera”, senza per questo scalfirne lo storico fascino.