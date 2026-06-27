Accademia pugilistica: Luca Fediv e Mattia Velicaj si fanno valere in Coppa Italia

Momenti di crescita agonistica e di soddisfazione per aver indossato la maglia della nostra regione per i due pugili della Cat. Cangurini, Mattia Velicaj e Luca Fediv, che hanno preso parte in rappresentanza dell’Associazione pugilistica settempedana, accompagnati e diretti dal trainer Leonardo Panebianco, alla Coppa Italia di boxe giovanile a Roseto degli Abruzzi lo scorso weekend.

Buone prove individuali da parte dei due vessilliferi del team granata del presidente Carlo Sfrappini i quali, impegnati con la selezione regionale, non sono riusciti a lottare per il podio ma hanno comunque vissuto una due giorni di stimoli eccezionali per la loro crescita sportiva. «Si è conclusa a Roseto – ha commentato il presidente Fpi, Flavio D’Ambrosi – la fase finale della Coppa Italia Giovanile 2026 “Pino Ghirlanda”, manifestazione nazionale dedicata alla memoria dello storico presidente del Comitato regionale Toscana e pioniere del settore giovanile della Federazione pugilistica italiana, che ha visto la partecipazione di 109 giovani atleti, di età compresa tra i 5 e i 13 anni, in rappresentanza di 16 regioni italiane, confermando ancora una volta la straordinaria vitalità del movimento giovanile pugilistico nazionale. L’elevata partecipazione rappresenta un ulteriore segnale della crescita costante del settore, testimoniata anche dagli oltre 8.000 tesserati registrati nel primo semestre del 2026. Un risultato che evidenzia come il pugilato italiano sia tornato a essere fortemente attrattivo per le nuove generazioni».

Al termine, a Roseto, per la cronaca è stata la Sicilia a battere tutte le altre regioni partecipanti. “Argento” per la Toscana la quale ha relegato sul più basso gradino del podio la Puglia-Basilicata, che ha proposto una selezione unica fra le due regioni.

Luca Muscolini