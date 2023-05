Non è stato un concerto qualsiasi, ma “il” concerto. Quello “Per la Città”, della ripartenza post Covid che ha visto protagoniste le orchestre della classe 1^B e delle 2^ e 3^ B dell’indirizzo musicale dell’Ic Padre Tacchi Venturi in un Feronia gremito in ogni ordine di posti.

Genitori trepidanti e al termine commossi, insegnanti di strumento – Vincenzo Correnti, clarinetto, che ha diretto l’orchestra delle due classi più grandi, Gloria Frontini, flauto traverso, direttrice dell’orchestra di prima, Joseph Clementi al piano e Magdalena Fontana alla chitarra, con i colleghi di musica del mattino Maurizio Moscatelli e Fabio Valeri a dar man forte – in grande spolvero e che non hanno tradito le attese, proponendo 14 brani in totale e diversi bis apprezzati dal dirigente reggente Sandro Luciani e dall’ex preside ed attuale vice sindaco Vanna Bianconi intervenuta con il consigliere di minoranza Alessandra Aronne subito dopo la fine del Consiglio comunale.

«Non mi sarei mai persa questo spettacolo – ha detto sul palcoscenico la Bianconi – dei volenterosi ragazzi dell’indirizzo musicale da tempo fiore all’occhiello del nostro istituto che ho lasciato in buone mani al collega Luciani il quale, pur alla testa dell’Itts Divini, sta dirigendo con passione anche i nostri studenti più giovani».

Fra i brani più applauditi l’immarcescibile Y.M.C.A dei Village People e l’immancabile inno di Mameli sulle cui note si è chiusa una serata d’altri tempi a cui hanno partecipato, in aggiunta ai 67 musicisti del Venturi, rinforzi dall’istituto musicale Biondi di Camerino e dal corpo filarmonico settempedano Francesco Adriani, con in testa il maestro Vanni Belfiore, per alcuni dei quali il “Concerto per la Città” è stato il momento di saggio finale delle classi di sassofono e tromba del corso bandistico.

Al termine omaggio floreale preparato dalle solerti protagoniste della segreteria del Venturi in particolare per le insegnanti di strumento Fontana e Frontini, che cambieranno istituto dopo diversi anni di militanza al Venturi, ed un caloroso applauso per le collaboratrici Fabiola Cesaretti e Lorella Cambio in pensione al termine dell’attuale anno scolastico.

Ed ora il rush finale tra compiti in classe ed interrogazioni in vista, per gli alunni di terza, dell’esame di fine ciclo, un tassello fondamentale per la loro vita.

Lu.Mus.