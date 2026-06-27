L’ultimo passo di Ulderico Lambertucci: il “maratoneta di Dio” è morto a 79 anni

Ulderico ha smesso di correre sulle strade di questo mondo. Se n’è andato all’improvviso, a un soffio dal traguardo dei suoi ottant’anni, con la stessa rapidità con cui accorciava le distanze tra la terra e il Cielo. Il suo cuore caparbio, che per sessant’anni ha conosciuto la fatica nobile del cantiere e del lavoro e che poi ha resistito alle steppe della Cina, ai deserti e alle salite del mondo, ha scelto di fermarsi, consegnando il suo passo all’eternità.

Per mesi abbiamo lavorato insieme a lui per racchiudere nelle pagine di un libro il sogno di una vita: raccontare una storia fatta di polvere, mattoni, fede incrollabile e di una volontà che non conosceva la parola “mollare”. Ulderico voleva che questo volume, che uscirà a breve da Edizioni San Paolo, fosse un ponte verso i vivi, un invito a non fermarsi mai e a cercare la pace interiore ad ogni costo. Non ha fatto in tempo a sfogliare quelle pagine, ma siamo certi che oggi Ulderico stia correndo lassù, leggero, finalmente libero dalla fatica, guardandoci con quel suo sorriso pacato, fiero e operaio. Ha consumato le scarpe per avvicinare i cuori, e quel ponte che ha costruito tra di noi resterà per sempre indistruttibile.

Grazie di tutto, Campione. Grazie per averci insegnato a camminare al passo dell’anima. Buon viaggio verso i santuari del Cielo. Ad accoglierti, troverai quella Vergine Maria che tanto hai cercato e pregato in ogni angolo del mondo.

Daniele e Michele