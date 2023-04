Ottenere un risultato positivo era fondamentale e la Settempeda ha raccolto il massimo dalla trasferta di Pollenza, ovvero il bottino pieno e tre punti importanti che valgono il terzo posto solitario (scavalcata l’Appignanese ora dietro di due lunghezze) e più di un piede nei play off. E’ stata un’altra partita dura, sofferta, faticosa per i biancorossi che hanno avuto difficoltà nel primo tempo (specie nel quarto d’ora finale) per poi invece disputare una ripresa migliore come atteggiamento ed organizzazione fino a condurre in porto il successo grazie alla punizione vincente di Alex Di Francesco (uno dei migliori con tutto il reparto arretrato). Decisivo per le sorti del match l’episodio del rigore fallito, o meglio parato da Caracci, di Bartolini reo poi di aver sbagliato anche la facile ribattuta da pochi passi. Episodio che avrebbe potuto cambiare le sorti dell’incontro per la Settempeda ed invece le ha cambiate per il Montemilone. Sfida che è stata sul filo dell’equilibrio oltre che combattuta con il Pollenza più manovriero e che nel recupero avrebbe potuto cogliere il pari; la Settempeda, invece, ha contenuto i rivali per poi tentare alcune ripartenze anche se di occasioni limpide ne sono arrivate poche. Con questo ko interno il Montemilone non compromette nulla in ottica salvezza, dato che il traguardo è dietro l’angolo; i biancorossi, come detto, operano il sorpasso sull’Appignanese, prossimo avversario al Soverchia (sabato 29, ore 16.30) nello scontro diretto con in palio la terza piazza.

La cronaca

Scende in campo nel posticipo domenicale la Settempeda che va a far visita al Montemilone. I risultati del giorno prima indicano come i biancorossi non debbano fare troppi calcoli e che occorre vincere anche perché c’è la ghiotta chance di puntare al terzo posto. Organico al completo per la Settempeda (ultimi rientri quelli di Campilia e Verdolini, il primo titolare in difesa con il secondo in panchina) con mister Mancini che conferma la formazione del turno precedente con la novità Capenti in attacco (scontata la squalifica). Locali che propongono un 4-2-3-1 che è da ritenere temibile nel reparto avanzato. Dopo pochi minuti è Capenti ad aprire le danze con un destro alto. Il lungo equilibrio che si vede in campo per venti minuti buoni viene interrotto da Dolciotti che sguscia in area per poi concludere verso la porta con Piergiacomi attento nel toccare in angolo. Il Montemilone si fa vedere con un calcio piazzato di Carboni che chiama Caracci alla respinta in tuffo a pugni uniti. Da questo episodio il Pollenza trae vigore e fino all’intervallo i padroni di casa faranno bene e meglio dei rivali. Al minuto 33 l’episodio che potrebbe dare la svolta al pomeriggio: pallone che spiove a centro area dalla bandierina, Kheder tocca e tira giù un avversario, l’arbitro vede fallo e dà rigore (ammonizione per il numero 3 ospite). Sul dischetto si presenta Bartolini. Sinistro rasoterra centrale che però Caracci intuisce ed intercetta di piede. La palla resta lì di nuovo giocabile per lo stesso Bartolini che arriva alla battuta scoordinato mettendo incredibilmente alto. Il tempo si chiude con un guizzo di Capenti che conclude rasoterra trovando la parata di Piergiacomi. Mister Mancini, che aveva modificato il modulo nella parte conclusiva della frazione passando al 4-3-3 poi confermato per tutto il secondo tempo, decide di cambiare subito due uomini dopo il riposo: fuori Capenti e Broglia, dentro Forresi (terzino destro con Mariani centrale nella linea a quattro) e Rossi (in mezzo al campo). La Settempeda sembra più sicura e organizzata e questa sensazione è confermata dall’azione del minuto 10: Di Francesco ruba palla e riparte sulla sinistra fino al limite dell’area dove viene messo giù con l’arbitro che non fischia per ritornare poi sui suoi passi dopo un po’ quando il vantaggio concesso ai biancorossi non si concretizza. Punizione, dunque, per la Settempeda che lo stesso Di Francesco esegue con il destro con palla che colpisce un uomo della barriera e, dopo aver cambiato traiettoria, si infila in rete beffando Piergiacomi. Al 19’ il Montemilone ci prova con il neo entrato Pantanetti che dal fondo tira verso il palo più vicino dove Caracci fa buona guardia. Angolo. Break ospite al 22’ con conclusione di Silla che impegna Piergiacomi che deve alzare sopra la traversa. Il corner successivo porta Kheder al colpo di testa che finisce alto. Si arriva al finale di gara dove il Pollenza esercita lo sforzo maggiore per tentare la rimonta. Diverse sono le manovre offensive dei locali, ma la retroguardia ospite fa buona guardia mantenendosi compatta e attenta. Al 37’ Pantanetti tenta la girata da centro area ma allarga troppo il sinistro. Nel recupero (6’) due sono le chance per il Montemilone: colpo di testa in mischia di Paoloni con sfera di poco alta e punizione dal limite di Carboni che passa sopra la traversa. E’ questo l’ultimo episodio della partita che assume un valore enorme in ottica play off e che soddisfa pienamente la Settempeda e i suoi tifosi fra cui gli ultras dei Boys che festeggiano in tribuna e che sono stati per 90’ encomiabili per sostegno e calore verso la propria squadra. Un tifo da altre categorie.

Il tabellino

MONTEMILONE-SETTEMPEDA 0-1

RETI: 55’Di Francesco

Formazioni

MONTEMILONE POLLENZA: Piergiacomi, Baiocco, Gonzales, Giampaoli (20’Roganti), Marinangeli, Paoloni, Carboni, Tramannoni (59’Pantanetti), Rodriguez, Bartolini (73’Rossi), Properzi. A disp. Monteverde, Magrini, Tasselli, Ricciardi, Forconi, Senigagliesi. All. Liberti

SETTEMPEDA: Caracci, Mariani, Kheder, Broglia (46’Rossi), Campilia (85’Minnucci), Di Francesco, Quadrini (73’Borioni), Silla, Ulissi, Dolciotti, Capenti (46’Forresi). A disp. Palazzetti, Tabarretti, Lleshi, Sfrappini, Verdolini. All. Mancini

ARBITRO: Colombo di Fermo

NOTE: ammoniti: Paoloni, Carboni, Capenti, Kheder. Angoli: 8-5. Recupero: pt 2’, st 6’

Roberto Pellegrino