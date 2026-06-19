Voucher idrico: approvata la graduatoria per la concessione dei contributi 2026

Agevolazioni tariffarie e sostegno alle famiglie per il consumo dell’acqua: è stata formalmente approvata e pubblicata la graduatoria del cosiddetto “Voucher idrico” relativo all’anno 2026.

Il provvedimento ripartisce i fondi destinati al supporto economico dei nuclei familiari in condizioni di disagio o con particolari requisiti di vulnerabilità.

La concessione del contributo straordinario segue fedelmente le linee guida e i criteri di ripartizione stabiliti a livello sovracomunale dall’Assemblea dell’Aato 3 Marche Centro con provvedimento n. 22 del 23 ottobre 2025.

Tutti i cittadini interessati che hanno presentato l’istanza nei termini previsti possono verificare la propria posizione consultando il seguente link https://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/novita/voucher-idrico-approvata-la-graduatoria-per-contributi-2026/ o, in alternativa, l’Albo Pretorio online del Comune oppure possono rivolgendosi direttamente agli uffici competenti dell’Area Servizi alla persona e Servizi sociali per ricevere informazioni di dettaglio sulle modalità di erogazione e di compensazione del voucher.