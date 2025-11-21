Ultime news
Home | Consigliati | Ultima settimana di apertura per la mostra “La natura del segno nelle Marche”
Un angolo della mostra
Un angolo della mostra

Ultima settimana di apertura per la mostra “La natura del segno nelle Marche”

in Consigliati 21 Novembre 2025 108 Visite

Alla Chiesa della Misericordia di San Severino prosegue un evento artistico di grande rilievo: la mostra La Natura del Segno nelle Marche. Tracce di collezionismo fra primo e secondo Novecento che resterà aperta al pubblico fino a domenica 30 novembre.

Sono rimaste quindi meno di due settimane per ammirare le quasi sessanta opere esposte, provenienti da collezioni private raramente accessibili al pubblico: un autentico tesoro artistico “nascosto”, ma importante dal punto di vista della storia dell’arte regionale, nazionale e internazionale; una raccolta di disegni capace di abbracciare il periodo che va dal Secondo Futurismo degli anni Trenta fino alla seconda metà del Novecento.

Tra i tanti lavori, ricordiamo che è possibile vedere quelli di Bruno Tano, Ivo Pannaggi, Sante Monachesi, Umberto Peschi, Arnaldo Bellabarba, senza dimenticare artisti come Enzo Cucchi, Gino De Dominicis, Edgardo Mannucci, Magdalo Mussio, Valeriano Trubbiani e Giuseppe Uncini. Tutte opere che mostrano come artisti così differenti tra di loro abbiano trovato nel disegno e nella schiettezza del segno, una forza creatrice tale da conferire ad opere così essenziali un’autonoma dignità artistica.

Ricordiamo inoltre che l’esposizione è sostenuta dal Comune di San Severino, promossa dall’Associazione “Amici di Palazzo Buonaccorsi” e dall’Associazione “Yoruba diffusione arte contemporanea”. Inoltre, l’evento è patrocinato da Fondazione Marche cultura, dall’Accademia di Belle Arti di Macerata, dalla Fondazione Salimbeni per le Arti figurative e dall’Uteam (Università della terza età) di San Severino Marche.

Orari di apertura: giovedì e venerdì dalle ore 16:30 alle 19, sabato e domenica dalle ore 10:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19. L’ingresso è gratuito. Per informazioni telefono 0733-641309 oppure ufficiocultura@comune.sanseverinomarche.mc.it o ancora Pro Loco, telefono 0733-638414.

Print Friendly, PDF & EmailStampa questo articolo

TAG:

Il Settempedano © Copyright 2020, Tutti i diritti riservati | Web Agency Studio Borgiani