Settempeda – Maceratese finisce 2 a 1 per la forte squadra di mister Possanzini

Allo stadio comunale “Soverchia” di San Severino è stata di scena oggi, giovedì 22 agosto, la Maceratese per un’altra amichevole utile alla Settempeda in vista del debutto in Promozione. Alla fine ha vinto per 2 a 1 la squadra di mister Matteo Possanzini che nel primo tempo ha segnato entrambe le reti e nella ripresa ha sfiorato più volte il terzo gol, ma è stato bravo il giovane portiere locale, Niccolò Bartoloni, a neutralizzare ogni pericolo.

La Maceratese, sotto gli occhi del direttore generale Stefano Serangeli, ormai settempedano d’adozione, è sembrata già in palla, oltre che molto forte tecnicamente. L’allenatore ha schierato inizialmente il 2005 Sansaro fra i pali, Raffaelli, Nicolosi e Lucero difensori in linea e Vanzan (a sinistra) più avanzato. Su quella fascia lo assisteva Vrioni, mentre a destra s’inseriva Cirulli. Al centro invece hanno giocato Nasic e Bongelli, con Albanesi più avanzato a sostegno del centravanti Cognigni. Dall’altra parte la Settempeda ha ritrovato il suo capitano, Matteo Mulinari, al centro della difesa. Inoltre, rispetto al test con l’Ancona mister Lorenzo Ciattaglia ha inserito in attacco l’argentino in prova, Matias Roldan, classe ’94, ben strutturato fisicamente.

La cronaca

All’11’ gli ospiti sbloccano il risultato a seguito di un errore in uscita della retroguardia locale: palla a Vrioni sulla sinistra che non sbaglia. Prima della mezz’ora ecco il raddoppio: Lucero, inseritosi in avanti, appoggia di tacco ad Albanesi, bravo a spedire il suo sinistro nell’angolino lontano. In apertura di secondo tempo, prima delle numerose sostituzioni, Cognini colpisce il palo e Cirulli non riesce ad approfittare della ribattuta. Quest’ultimo ha poi altre due ottime occasioni per calare il tris, però le fallisce di fronte a un super Bartoloni, il quale strappa applausi anche per altre due palle gol sventate: al 39′ su Borgiani e al 43′ su Oses, entrambi subentrati.

La Settempeda, invece, accorcia le distanze a metà ripresa grazie a un secco sinistro dal limite dell’argentino Roldan, su cui erano puntati gli occhi dei dirigenti biancorossi interessati al suo tesseramento.

Alla gara ha assistito un buon pubblico. Le due tifoserie, come noto, sono gemellate. Sabato (24 agosto) nuovo test amichevole per la Settempeda, sempre in casa, contro il Sassoferrato.

Le formazioni

SETTEMPEDA: Bartoloni, Cervigni (35′ st Eugeni), Palazzetti, Dolciotti (36′ st E. Staffolani), Mulinari (1′ st Piccinini), Montanari (1′ st Massini), D’Angelo (13′ st A. Staffolani), Pagliari, Roldan (28′ st Boldrini), Quadrini (42′ st Sfrappini), Andreucci (13′ st Cappelletti). All. Ciattaglia.

MACERATESE: Sansaro (1′ Marchegiani) Raffaelli (32′ st Consoli), Vanzan (37′ st Borgiani), Nicolosi, Lucero (15′ st Mastroippolito), Bongelli (15′ st Oses), Cirulli (35′ st Marchionni), Nasic, Cognigni (20′ st Ciattaglia), Albanesi (1′ st Bracciatelli), Vrioni (20′ st Compagnucci). All. Possanzini.

Reti: 11′ Vrioni, 28′ Albanesi, 23′ st Roldan.