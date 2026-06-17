“Assoluti” regionali: Giacomo Cantarini vince i 50m farfalla, Hailie Medei è argento nei 50m rana

Tre giorni di gare, emozioni e ottimi risultati ai Campionati regionali assoluti estivi di Pesaro (12-14 giugno) per i ragazzi del BluGallery Team.

In acqua sono scesi per difendere i colori settempedani Giacomo Cantarini, Tommaso Forconi, Giacomo Renzi, Hailie Medei, Giorgia Natali, Cecilia Forconi e, per la categoria Ragazzi, Filippo Cerioni e Filippo Bonifazi.

Riflettori puntati su Giacomo Cantarini, che conquista il titolo di campione regionale assoluto nei 50 farfalla con un eccellente 25.51. Per lui anche un ottimo terzo posto assoluto nei 50 stile libero con il tempo di 24.64.

Prestazione da applausi anche per Hailie Medei, capitano della squadra femminile, che nei 50 rana nuota facendo registrare il proprio record personale in 33.64 e conquistando una splendida medaglia d’argento assoluta.

Da sottolineare anche le convincenti prove di Giacomo Renzi nei 200 misti e di Tommaso Forconi nei 50 e 100 rana, gare affrontate con determinazione e qualità.

Menzione speciale per i nostri giovani Filippo Cerioni e Filippo Bonifazi, protagonisti nella categoria Ragazzi.

Per Filippo Cerioni è arrivato anche l’esordio in una staffetta assoluta.