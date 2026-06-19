Comune: disposizioni e scadenze per il pagamento della Tari 2026

L’Ufficio Tributi del Comune di San Severino informa la cittadinanza che sono stati inviati gli avvisi di pagamento relativi all’acconto Tari (Tassa sui rifiuti) per l’anno 2026, con l’applicazione del Bonus sociale rifiuti per le famiglie con Isee non superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro per nuclei con 4 figli a carico.
L’obbligo di riconoscere l’agevolazione entro il 30 giugno ha determinato la scadenza della prima rata di acconto.
L’acconto richiesto è pari al 67% della Tari dovuta lo scorso anno, suddiviso in due rate di cui la prima con scadenza al 30 giugno e la seconda al 30 ottobre.
Il saldo sarà corrisposto con scadenza nel mese di gennaio sulla base delle tariffe da approvare entro luglio tenuto conto dei piani finanziari predisposti dall’Ata 3 Ambito territoriale d’ambito.