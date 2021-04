Doni pasquali alla Casa di riposo: il grazie della presidente

Anche per le festività pasquali la Casa di riposo “Lazzarelli” ha ricevuto tanta solidarietà da parte dei cittadini e delle associazioni di San Severino. Fra gli ultimi attestati di vicinanza si registrano la consegna di prodotti alimentari da parte della Coldiretti e l’omaggio di uova di cioccolato per addolcire un po’ il difficile momento legato al Covid. Uova donate dall’associazione Help, dal supermercato “Sì con te” e da Marisa Dorici, titolare dell’omonimo negozio di generi alimentari al rione Di Contro. I gesti sono stati, come sempre, molto apprezzati da amministratori, personale e ospiti della struttura.

Attualmente ci sono 70 anziani alla “Lazzarelli”, tutti vaccinati con doppio Pfizer o Moderna, tranne due che attendono il “richiamo”. Il tampone di controllo sugli operatori e sugli stessi ospiti della Casa di riposo è settimanale e risulta massima l’attenzione verso ogni misura precauzionale possibile.

La presidente Teresa Traversa coglie l’occasione degli auguri pasquali per ringraziare, assieme al CdA e ai dipendenti, tutte le persone, le aziende e le istituzioni che sono state vicine alla “Lazzarelli”, offrendo supporto materiale e morale a chi stava combattendo una dura battaglia contro il Covid. La gratitudine è forte anche nei confronti di chi ha preferito rimanere anonimo e di chi, con il cuore, ha sempre dimostrato vicinanza ai nostri “nonnini”.