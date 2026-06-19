Tutto pronto a Castel San Pietro per la prima edizione della “AleRun”

È tutto pronto per il debutto di una nuova ed entusiasmante iniziativa che unisce lo sport all’aria aperta e la solidarietà nel territorio settempedano. Sabato 20 giugno, con partenza alle ore 11, i riflettori saranno puntati sulla prima edizione di “AleRun – Corri per Castello”, la gara podistica che si snoderà lungo un suggestivo e tecnico percorso tra le frazioni di Castel San Pietro ed Isola.

La manifestazione nasce non solo come momento di festa e benessere, ma soprattutto come un caloroso omaggio alla memoria di Alessandro Lucarelli, un giovane e stimato membro della comunità locale che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di chi lo ha conosciuto.

La “AleRun” vuole perpetuare il suo ricordo attraverso i valori che più rappresentano lo spirito di questa terra: l’unione, l’amicizia e la gioia dello stare insieme all’aria aperta.

L’evento vanta già presenze note del panorama podistico locale. Tra i protagonisti più attesi c’è Alessandro Tacchi, atleta settempedano della Asd San Severino, che continua a sfornare record e successi in giro per l’Italia e nel mondo. Solo alcune settimane fa, Tacchi è stato tra i soli 37 atleti capaci di tagliare il traguardo della “Nove Colli Running”, la celebre e massacrante ultramaratona da 200 km in Emilia Romagna. Nel suo straordinario palmarès recente figurano anche la mitica 100 km del “Passatore” – affrontata anche con spirito di assistenza e supporto ad altri maratoneti – e, tempo fa, un’altra di quelle che lui stesso definisce le sue “pazzie agonistiche”: la “24 ore di Venezia”, un autentico allenamento di un giorno intero che gli ha permesso di totalizzare l’incredibile distanza di oltre 215 km percorsi.

“AleRun”, comunque, non sarà una corsa riservata soltanto a “Superman” del calibro di Tacchi. Il tracciato, che si sviluppa da Castel San Pietro ad Isola e ritorno per un totale di 8 chilometri, presenta diversi “strappi” ma è strutturato come una kermesse non competitiva e aperta a tutti: podisti esperti, amatori e semplici passeggiatori. Per questi ultimi, la partenza è anticipata alle ore 9.30 per godersi appieno il panorama a un ritmo più rilassato.

Il ritrovo e le iscrizioni apriranno alle ore 8 a Castel San Pietro, dove sarà possibile registrarsi versando una quota di 10 euro, che comprende il pettorale di gara e il biglietto per il rinfresco post-gara. A dare il via alla manifestazione sarà il sindaco della Città di San Severino, Rosa Piermattei, che ha confermato la sua partecipazione e che premierà personalmente i primi tre classificati.

L’aspetto più importante della giornata sarà però il suo nobile fine solidale: l’incasso dell’evento verrà infatti devoluto in beneficenza all’associazione “L’anello della vita” di San Severino, la onlus locale che si occupa quotidianamente di sostenere con straordinaria umanità i pazienti e i loro familiari sia all’interno dell’Hospice presso l’ospedale civile “Bartolomeo Eustachio” sia a domicilio, nell’ambito delle cure palliative e della terapia del dolore.

L’essenza profonda dell’evento viene racchiusa nelle parole di Enrico Orazi, anche lui atleta della Asd San Severino, che vive il running con grande passione e trasporto emotivo: “La linea di partenza annulla qualsiasi differenza tra i corridori, si azzera l’appartenenza alle diverse classi sociali, siamo tutti uguali. Ci aspetta solo fatica e voglia di fare del nostro meglio. È una sorta di convivialità senza preconcetti. Io sono specializzato in distanze brevi e su pista, ma parteciperò alla AleRun Corri per Castello perché è una bellissima iniziativa e, per me, una grande sfida”.