Il Serralta chiude il 2024 con un ottimo punto contro l’Esanatoglia (1-1)

Va alla pausa con un altro buon risultato il Serralta che prosegue nel momento positivo dando continuità alla serie di partite con punti conquistati che dura ormai da diverse giornate. Al Soverchia, nell’ultima sfida del 2024, i gialloblù impattano contro il quotato Esanatoglia al termine di una sfida combattuta ed equilibrata che ha offerto le due reti che hanno deciso il punteggio (1-1) giunte nella prima metà del primo tempo. Ospiti in vantaggio praticamente al primo affondo e poi reazione immediata dei locali che hanno impattato grazie ad uno dei nuovi recenti arrivi, Ceresani. A proposito di quest’ultimo c’è da dire che la dedica del gol va al compagno ed amico Diego Lanari colpito dal lutto della perdita dell’amato nonno e malgrado ciò è sceso regolarmente in campo. Anche squadra, staff e dirigenza sono vicine al proprio portiere e rivolgono le più sentite condoglianze alla famiglia di Diego. Tornando alle vicende del campo il match si può dividere in due parti: primo tempo ben giocato dal Serralta; ripresa più a favore dell’Esanatoglia. Malgrado il buon avvio dei gialloblù è l’Esanatoglia a passare al primo tentativo: Ruggeri allarga a destra per Gjuci che mette in mezzo con Menichelli lasciato solo e bravo ad insaccare di testa. Il Serralta non si perde d’animo e riparte di slancio trovando una grande reazione.

Il pari è cosa fatta al 23’ quando Moretti è abile a farsi largo a sinistra mettendo dal fondo un bel pallone rasoterra verso il secondo palo dove è pronto Ceresani che spinge in porta. Prima da titolare per il centrocampista e primo gol in maglia Serralta. Il resto della frazione vede i locali propositivi che manovrano con abilità senza però trovare sbocchi e così pericoli per Costantini non ne arrivano. E’ un Esanatoglia più convinto nel secondo tempo. Gli ospiti fanno la partita trovando però un Serralta molto attento e concentrato che non concede nulla. In questo frangente fa molto bene la difesa di casa che non lascia spazi né concede occasioni. Squillo degli ospiti con lo specialista Ruggeri che su punizione dalla lunghissima distanza scaglia un destro che rimbalza sulla traversa. E’ in pratica l’unica emozione che si registra in un finale che riserva ben poco. Serralta che resta accorto e controlla; Esanatoglia che prova a spingere ma non impensierisce Lanari che resta inoperoso. Finisce dunque in parità ed a conti fatti è un risultato che va bene a tutti.

SERRALTA – ESANATOGLIA 1-1

MARCATORI: pt 6’ Menichelli, 23’ Ceresani

SERRALTA: Lanari, Cresceni, Rapaccioni, Gega, Botta, Sparvoli, Moretti (46’ st Buratti), Ceresani, Vissani, Cappellacci (22’ st Pelagalli), Falconi (33’ st Lacchè). A disp. Spadoni, Baruni, Baldassarri, Cambriani, Cruciani,Testa. All. Masciani

ESANATOGLIA: Costantini, Mosciatti, Buldrini, Angeletti, Bruno, Truppo, Albanese, Gjuci, Menichelli, Ruggeri, Aquilanti. A disp. Sabbatucci, Di Filippo, Correnti, Ippolito, Bartocci, Pompei, Di Piero, D. Truppo, Mereu. All. Bartoccetti

ARBITRO: Alfredi di Macerata

Roberto Pellegrino