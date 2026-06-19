“Buona trasferta, Albertone”: così i tifosi salutano allo stadio l’amico “Neppe”

Se n’è andato come avrebbe voluto. Con l’affetto palpabile dei suoi compagni di avventura della Settempeda e della Maceratese a tributargli un ultimo, lunghissimo e caloroso applauso dopo le esequie del San Domenico a cura di don Aldo Romagnoli, ed i cori personalizzati nel luogo a lui più caro, la tribuna dello stadio comunale Gualtiero Soverchia di San Severino dove ha trepidato per i suoi beniamini in maglia biancorossa.

Alberto Donati, per tutti semplicemente “Neppe”, ha salutato il mondo terreno con l’ideale sorriso con il quale soleva salutarti quando scambiava una battuta sulla partita più recente, sul calcio mercato o sui programmi per l’annata calcistica alle porte. Sabato scorso una sua familiare era andata a sincerarsi del suo stato di salute proprio perché i compagni dei “Boys Settempeda” non riuscivano a contattarlo, ma aveva scoperto l’irreparabile. Alberto era morto nella sua abitazione del centro storico in cui risiedeva da solo.

Un’esistenza non facile, il lavoro saltuario come imbianchino, ma anche l’affetto sincero dei tanti, oltre al fratello Aspreno ed alle sorelle Anna, Donatella e Ombretta, provato per una persona sincera e buona come era Alberto. Nei weekend l’immancabile appuntamento con i compagni della tifoseria biancorossa settempedana a cui a volte abbinava le trasferte nella vicina Macerata, solidale con “i pistacoppi” della Curva Just con cui i Boys sono gemellati. “Neppe” non mancava mai.

«Sei stato onorato come andava fatto!» è il post di Tommaso Malandra, un componente storico dei Boys, mentre sulla tribuna del Soverchia, penultima tappa di Alberto prima di raggiungere il San Michele, lo striscione augurava: «Buona trasferta, Albertone».

Lu.Mus.