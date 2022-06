Chiusura col botto in campo regionale per il comparto nuoto di salvamento del Blugallery Team di San Severino, categoria Esordienti, che si laurea campione regionale della specialità. Domenica scorsa, a Civitanova, i piccoli del Blugallery, guidati dai tecnici Riccardo Vitali e Matteo Colli, sono riusciti a salire sul gradino più alto del podio nella classifica per società grazie alle medaglie conquistate da: Linda Burzacca, Matteo Cadau, Alice Dignani, Cecilia Forconi, Camilla ed Emilia Magnapane, Giorgia Natali, Vittoria Vena, ed agli ottimi piazzamenti di Rania ed Ikram Abida, Arianna Gangi, Agata Sparapassi, Ilaria Viglati e Serena Frenquelli. Un ricco bottino di 33 medaglie che è andato a sommarsi alle brillanti prestazioni dei più grandi: Mattia Apollonio, Giacomo Cantarini, Saverio Ilari, Tommaso Forconi, Giacomo Renzi, Chiara Borgogna, Hailie Medei e Giulia Forconi. «Guidiamo un gruppo compatto e coeso – hanno commentato gli allenatori Riccardo Vitali e Matteo Colli, ovviamente soddisfatti dopo il titolo conseguito nel centro rivierasco – che fa lievitare la voglia di migliorarsi di ogni componente e, soprattutto, è da traino per le nuove leve che crescono con adeguati stimoli». Ma c’è tempo per i bilanci, visto che la stagione del nuoto di salvamento non è ancora terminata per diversi esponenti settempedani. Dal 25 al 30 luglio, infatti, a Gorizia si disputeranno i Campionati italiani in vasca olimpionica. «Si faranno sicuramente valere – Vitali e Colli sono sicuri – i nostri 8 moschettieri: Cantarini, Tommaso Forconi, Borgogna, Medei, Cecilia Forconi, Camilla Magnapane, Burzacca e Natali».

Luca Muscolini