Gli Esordienti della Settempeda vincono a Cingoli la 31^ edizione del torneo “Ciriaci”

La formazione Esordienti della Settempeda sugli scudi per il risultato ottenuto nello scorso fine settimana quando è stato festeggiato un bel successo. Gli under 14 biancorossi, infatti, hanno vinto a Cingoli l’edizione numero 31 del torneo “Ciriaci”. Affermazione giunta grazie al percorso netto realizzato fra sabato e domenica dalla squadra biancorossa che ha conquistato tutte vittorie nelle partite disputate.

Grande soddisfazione per tutti. In primo luogo per i giovanissimi calciatori che, oltre a divertirsi, hanno sfoggiato qualità tecniche e spirito di squadra comportandosi al meglio in campo e fuori; per lo staff tecnico che li ha seguiti per tutta la stagione con in testa mister Piero Pispicia insieme ai suoi due collaboratori Giacomo Buratti e Filippo Orlandani; per i dirigenti e per la società che possono essere fieri di aver visto questi ragazzi farsi onore; per i genitori orgogliosi per quanto fatto in campo dai propri ragazzi.

Insomma, una giornata particolare e da ricordare per la squadra Esordienti per un risultato beneaugurante e che fa ben sperare per il futuro con la possibilità di avere altre soddisfazioni così grazie a questi promettenti giovani calciatori.

r. p.