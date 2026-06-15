Basket, pranzo di fine stagione per la prima squadra della Climacalor

Dopo tanti tiri, stoppate, difese arcigne, ripartenze in transizione, vittorie esaltanti e sconfitte pur sempre istruttive, la Climacalor Basket San Severino si è concessa una giornata di relax. Ha iniziato la formazione maggiore, militante in Divisione regionale 1, con il pranzo all’aperto nella zona della nuova piscina a sfioro dell’agriturismo Le Borgianelle, per poi passare alla cena delle formazioni del settore giovanile. Il convivio è stato l’occasione per ripercorrere le tappe del campionato appena concluso, con l’eliminazione ai play-off dei biancorossi ad opera del Pesaro Basket e la vittoria finale del Basket Macerata che si è imposto nel derby con il Tolentino per 2-1 al termine di una stagione oltremodo impegnativa per la seconda, lunga fase dopo la regular season. Protagonisti della passata stagione in costume ed infradito, stavolta, per una giornata sui generis servita tuttavia alla dirigenza del nuovo presidente Enrico Bonci, ovviamente motivato per quella che si annuncia una stimolante avventura, anche per tracciare le linee generali da cui ripartire per il prossimo campionato con il supporto di alcuni dei dirigenti: Gabriel Cingolani, Guido Grillo e Roberto “Toro” Tortolini. Attenzione al settore giovanile con l’obiettivo di portare stabilmente gli elementi emergenti in prima squadra, qualche possibilità di addio per motivi legati agli studi universitari o a problemi di lavoro ma anche di ritorno di pedine cresciute nella squadra della propria città, con l’obiettivo di avere quanti più settempedani nel roster. Intanto si parte da un punto saldo, la riconferma del duo in panchina composto dall’head coach Giacomo Funari con il vice Danilo Di Battista. Ma c’è tempo per il nuovo campionato. Per ora relax e tornei di basket estivi in cui impegnarsi senza stress.

Luca Muscolini