La storia si ripete con stucchevole (per il quintetto settempedano) verdetto negativo: il Basket Macerata, squadra tosta e tecnica che non scopriamo certamente noi, lotta e vince ancora una volta (73-57) a San Severino. I padroni di casa iniziano la contesa ad handicap per l’assenza per un problema al ginocchio rimediato in allenamento dall’asso Sorci e con Potenza che scende sul parquet senza training settimanale. Gli strali della malasorte imperversano sul groppone dei biancorossi settempedani anche durante il match, nel corso del quale Della Rocca, Magnatti e Fianchini devono alzare bandiera bianca per distorsioni alla caviglia. Ciò spalanca la porta al successo dei ragazzi del capoluogo anche per una sterilità offensiva della Rhütten durata per gran parte del terzo e quarto periodo, nonostante la generosità di capitan Cruciani, Severini e di Ortenzi in doppia cifra – due bombe per quest’ultimo, che si traveste da Shengelia -, e pure per il dazio pagato nel quarto d’avvio, terminato con 6 falli di squadra a carico contro la… fedina immacolata del quintetto di Brachetti. Insomma, non è stato un esordio da strapparsi i capelli per la Rhütten che, ciononostante, in settimana si rimetterà al lavoro di buona lena per preparare la prima trasferta del neo battezzato torneo di Divisione regionale 1 sul parquet del palasport di via Ungheria di P.S.Elpidio, con palla a due venerdì 20 ottobre alle 21.30. «Siamo restati pur sempre in partita contro i maceratesi – sintetizza a fine gara coach Alberto Sparapassi -, ma abbiamo perso un po’ di lucidità anche in tiri sulla carta facili nel secondo tempo e dobbiamo lamentare la solita pecca nei tiri liberi con 12 errori complessivi. Ma c’è tempo per migliorare».

RHÜTTEN-BASKET MACERATA 57-73

RHÜTTEN: Magnatti 5 (1 tiro da 3 punti), G. Severini 10 (1t. da 3p.), Strappaveccia 1, Ortenzi 10 (2t. da 3p.), Cruciani 11 (1t. da 3p.), Della Rocca 2, N. Grillo 5, Vignati 3, Tiranti 4, Potenza 6, Fianchini, Bibini. All. Sparapassi

BASKET MACERATA: Mogetta 13, Soricetti 13, Tiberi 8, Severini 10, Core 9, Formentini 6, Nardi 9, Spina 5, Trettaccone, Del Nibietto, Ercoli, Torresi. All. Brachetti.

Arbitri: Romanelli e Bertolasi

Parziali: 17-20, 20-23, 10-14; progressivi: 17-20, 37-43, 47-57, 57-73.

Luca Muscolini