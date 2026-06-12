Mountain bike: Tormatic Pedale settempedano cala il tris di titoli regionali

Camilla Magnapane, Ginevra Spitoni e Alessandro Caciorgna, tre giovani atleti della società Tormatic Pedale settempedano, si sono laureati campioni marchigiani di mountain bike. Il titolo lo hanno conquistato domenica scorsa a Falerone nella gara del circuito “Conero Cup” accreditata come prova unica di campionato regionale. Camilla ha vinto la categoria femminile XCO Allievi 2° anno, Ginevra ha primeggiato nella categoria femminile XCO Esordienti 2° anno, Alessandro nella categoria maschile XCO Esordienti 1° anno.

Dunque, un tris fantastico per il Club di San Severino presieduto da Maurizio Bordi che da diverso tempo ormai punta con entusiasmo e costanza sulla valorizzazione di un proprio settore giovanile affidato alle cure tecniche di Stefano Aquili. Quest’ultimo, per la cronaca, oltre a essere allenatore dei ragazzi, è anche un valido corridore e come tale ha conquistato a Falerone il secondo posto nella categoria Master (M4), così come è salito sul podio un altro tesserato della Tormatic Pedale settempedano – Lorenzo Flamini – classificatosi terzo nella sua classe Master (M2).

Ampia soddisfazione quindi per la società che, grazie a questi importanti risultati, sarà presente il prossimo 28 giugno al campionato italiano XCO che si disputerà a Chies d’Alpago, in provincia di Belluno. Saranno al via i neocampioni regionali Camilla Magnapane, Ginevra Spitoni e Alessandro Caciorgna, pronti a difendere i colori delle Marche a livello nazionale. Inoltre, col supporto della farmacia Kaczmarek di San Severino (che fornisce ai giovani atleti supporto sanitario, integratori e piano alimentare), contineranno a correre il circuito “Conero Cup” che farà tappa a Montefalcone (30 agosto) e San Faustino di Cingoli (6 settembre), dopo le prove iniziali di Belmonte Piceno (12 aprile), Ripatransone (17 maggio), Frontignano (2 giugno) e appunto la tappa di domenica scorsa a Falerone.