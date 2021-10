Coppa Marche: il Serralta fa 2 a 2 col Monte San Martino

Un Serralta in ottima serata vede chiudersi in parità (2-2) l’andata dei sedicesimi di Coppa Marche sul campo del Monte San Martino. Risultato che va decisamente stretto ai gialloblù per come hanno saputo interpretare la gara, per il gioco mostrato e per le tante occasioni create. Alla fine dell’incontro arrivano i complimenti unanimi degli avversari, ma non una vittoria che sarebbe stata più che meritata dopo una prova convincente e piena di orgoglio, basti pensare che i settempedani hanno rimontato due volte i rivali per poi sfiorare ripetutamente il gol del successo. Serralta che torna a casa con qualche rammarico, ma dopo aver riscattato il ko in campionato (prossimo impegno a Civitanova contro l’Academy venerdì 22) e con la consapevolezza e la certezza di potersi giocare fino in fondo la qualificazione avendo le qualità per superare gli avversari e il fattore campo a favore nel ritorno (venerdì 3 novembre).

La cronaca

Impegno infrasettimanale di Coppa per il Serralta che affronta la lunga trasferta fino a Monte San Martino per sfidare i padroni di casa. C’è voglia trai gialloblù di reagire dopo la prima sconfitta in campionato oltre al desiderio di far bene in questa competizione partendo già da questa gara di andata. Serralta che comincia un po’ contratto e per questo tarda ad entrare in partita. Tuttavia il primo episodio è proprio di marca ospite con una punizione di Panzarani che viene parata. Il punteggio cambia improvvisamente e sono i locali a sfruttare al meglio una disattenzione della difesa ospite. La replica del Serralta non si fa attendere e il pareggio nasce sull’asse Simonetti-Pinkowski: il primo trova una stupenda palla filtrante per il secondo che, saltato il portiere in uscita, mette in porta facilmente. Da questo episodio fino all’intervallo è un monologo settempedano: Moretti serve Bernabei che spara addosso al portiere, Moretti manda una punizione a sfiorare l’incrocio dei pali, Cappellacci effettua una bella girata da centro area trovando la risposta dell’estremo avversario. Unico segnale di vita del Monte San Martino quello che precede il riposo, un tiro in mischia che Spadoni para con il piede. Serralta che comincia bene la ripresa costruendo una grossa chance con Simonetti che serve benissimo Bernabei che davanti alla porta viene fermato dal portiere; la palla esce dall’area e viene colòita di prima da Cappellacci che timbra una clamorosa traversa. I locali sono, però, cinici e colpiscono poco dopo: cross dalla bandierina e colpo di testa in mischia che vale il 2-1. Il Serralta non molla mai e anche stavolta la reazione vale il pareggio. Splendido scambio di prima fra Cappellacci e Moretti con quest’ultimo bravo ad insaccare di precisione a fil di palo. I gialloblù ci credono e spingono forte. Panzarani su calcio piazzato chiama all’intervento il portiere. Bernabei ci prova da fuori area con il numero uno di casa che blocca. Moretti va al tiro a giro con pallone che esce di poco. Nel finale calano le forze tra gli ospiti e mister Francescangeli opera qualche cambio pensando a tenere un punto prezioso che sarà utile per il ritorno.

FORMAZIONE SERRALTA: Spadoni, Magarelli, Baruni, Cruciani, Vissani, Panzarani, Pinkowski (43’ st Compagnucci), Simonetti (25’ st Rapaccioni), Cappellacci (45’ st Crocenzi), Moretti, Bernabei (33’ st Cambriani). A disp. Baruni Jimmy, Foe. All. Francescangeli.

RP