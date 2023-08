Vacanze ormai finite e squadre pronte a tornare in campo. Anche per la Settempeda è partito il conto alla rovescia in vista dell’inizio della preparazione. Biancorossi al via lunedì 21 agosto. A guidare la rinnovata squadra biancorossa (nove gli acquisti) sarà Massimo Ferranti, anche lui un volto nuovo.

Mister, l’attesa è finita, si ricomincia…

“Sì, ci siamo. Lunedì ci ritroveremo per preparare questa nuova stagione. Faremo allenamenti ogni giorno con doppia seduta dalla seconda settimana fino ad arrivare a quella che ci condurrà all’esordio in campionato quando avremo tre sedute come sarà poi per tutta l’annata. Giocheremo ovviamente alcune amichevoli sia di sabato sia a metà settimana per rompere la routine della preparazione e saranno molto utili per trovare ritmo, schemi e movimenti senza dimenticare che avremo anche l’impegno di Coppa Marche (9 o 16 settembre) prima dell’esordio in campionato (23 settembre)”.

Primo test con la Maceratese (24 agosto)…

“Per noi sarà l’amichevole di esordio ed è un appuntamento importante contro un avversario molto forte oltre che particolarmente atteso dai nostri tifosi. Lo affronteremo con entusiasmo ed impegno, anche se per noi non sarà semplice visto che avremo nelle gambe solo tre giorni di lavoro”.

La dirigenza ha fatto un ottimo mercato, è d’accordo?

“Sì, la società ha fatto un lavoro eccellente centrando tutti gli obiettivi prefissati e riuscendo a prendere giocatori di livello e di primo piano. Siamo partiti presto e con decisione avendo idee chiare su ciò che ci serviva per comporre la squadra e devo dire che tutto è stato fatto al meglio e con rapidità. Sono soddisfatto e contento della squadra che mi è stata data e ora tocca al sottoscritto e ai ragazzi trovare quello che serve per fare bene”.

Sarà fondamentale diventare “squadra” in fretta.

“Ci sarà da fare molto, perché il nostro gruppo è rinnovato quasi per intero. Sappiamo che ci aspetta un lavoro impegnativo, ma siamo pronti. La base dell’anno scorso è praticamente scomparsa, visto che ne sono rimasti pochi di giocatori, ed allora dovremo impegnarci ancora più a fondo cercando di accelerare i tempi per trovare amalgama e intesa dentro e fuori dal campo, ma sono convinto che potremo farcela velocemente considerando esperienza e valore dei ragazzi”.

Mister, proviamo a fare come gioco una griglia per le favorite del campionato?

“Mi sento di considerare il Camerino un gradino sopra a tutti. La squadra è praticamente la stessa, pochi sono andati via mentre sono stati aggiunti elementi forti. In questo modo partiranno con un certo vantaggio dato da una buona conoscenza e dal lavoro già svolto in passato. Subito dopo, oltre a noi della Settempeda che non possiamo certo nascondere obiettivi di vertice, direi Vigor Montecosaro, Pollenza e Elite Tolentino che mi sembrano ben attrezzate. Infine ci sarà da aspettarsi qualche sorpresa che non manca mai. Sarà comunque un torneo equilibrato, combattuto e livellato verso l’alto che sarà interessante da seguire e da vivere fino in fondo”.

