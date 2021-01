Premiati alunni partecipanti al contest #ilmiolibrosuRemo

I tredici bambini partecipanti al contest #ilmiolibrosuRemo, rivolto agli studenti della Primaria e della Secondaria dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi”, sono stati tutti premiati per l’impegno e la qualità degli elaborati da loro realizzati. La premiazione, nel rispetto della normativa per il contenimento del Covid, si è svolta al palazzo della Ragione Sommaria, prima sede della mostra “Remo Scuriatti, fotografo e pittore”, evento nato per celebrare il più grande artista settempedano del Novecento. Era presente l’assessore Vanna Bianconi, che ha consegnato – come premio ai partecipanti – proprio il catalogo della mostra assieme a matite e penne.

L’iniziativa, nata da un’idea di Shura Oyarce Yuzzelli, insegnante che ha curato anche l’allestimento dell’esposizione, ha portato alla realizzazione di un libro d’arte con i disegni di tutti i partecipanti ispirato proprio a Scuriatti e, in particolare, alla sua opera “Alan Shepard”.

Sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/remoscuriatti/ si possono conoscere maggiori dettagli sul progetto che ha coinvolto tanti artisti in erba tra cui Densilsaji, Alice, Matias, Leonardo, Anna, Raffaella, Alice, Anastasia, Viola, Bianca, Elena, Eleonora e Chiara, ai quali – appunto – è stato consegnato l’attestato-ricordo dell’iniziativa.