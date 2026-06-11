Palio dei castelli “Over”: conduce Settempeda ma Serralta ha una gara in meno

Sono i campioni uscenti di Rione Settempeda a condurre la classifica generale del Palio dei Castelli edizione 2026 dopo la prima serata dei giochi, ma i giallorossi hanno disputato una gara in più rispetto ai diretti inseguitori di Castello di Serralta che, quindi, potrebbero effettuare il sorpasso nella giornata conclusiva di sabato 13 giugno. Attenzione anche agli atleti di Villa di Cesolo che, pur attardati in classifica generale, hanno la possibilità di riemergere grazie alla finale del tiro alla fune in cui da imbattuti sfideranno i gialloneri di Serralta. Possibile rimescolamento di carte anche dalla gettonatissima corsa delle torri che sarà effettuata per intero sabato prossimo in Piazza del Popolo.

Nella serata di inizio gare per l’attribuzione del Palio 2026 dipinto dal prof. Antonio Santorelli del comune “gemello” di Comiziano, che venera lo stesso patrono San Severino, Villa di Cesolo è stato l’unico team a scendere sotto il minuto di gara nella staffetta della corsa con i trampoli, dei sacchi e del gioco del mattone. Nella corsa con la brocca, invece, Serralta ha messo in fila tutti dopo le due intense batterie. Intensa e spettacolare la competizione del tiro alla fune. Eliminato dopo la lunga serie di tirate nel girone all’italiana rione di Contro, a secco di successi, in semifinale i blu di Cesolo hanno disposto agevolmente dei bianconeri di Oltre le Mura, superati per due tirate a zero. Bollente l’altra semifinale, con il record di durata nella prima tirata che ha visto Serralta aver ragione di Settempeda dopo ben 2’ e 9”.

Anche la seconda manche ha visto i serraltiani imporsi ai danni dei giallorossi, che hanno riproposto l’amazzone Chiara, unica ragazza titolare tra tutte le squadre semifinaliste e già partecipante con merito alla kermesse iridata della specialità. Sabato lo scontro decisivo sarà Cesolo-Serralta, mentre nell’ultima gara della prima serata di competizioni Settempeda ha battuto Oltre le Mura per 2-0, rispettando il pronostico e salendo sul podio.

Fra gli eventi corollario ricordiamo l’interessante convegno tenuto nel cortile del circolo Acli sul “Guardaroba al tempo degli Smeducci” e la 4^ edizione di “Finestre in festa”, scelte dal Comitato Centro storico, la cui premiazione si terrà nel corso della serata d’epilogo in cui verrà assegnato pure il Palio dei Bambini, realizzato dalle scuole dell’Infanzia dell’Ic Tacchi Venturi con il seguente messaggio: “La nostra storia e il presente si devono muovere insieme per esplorare idee favorendo i legami per ricercare la saggezza e i luoghi dell’animo”.

In attesa dei verdetti definitivi è possibile assaporare il clima, i sapori e le bevande dei secoli medievali alla Taverna del Palio nella piazzetta largo Croce Verde (prenotazioni al 366 2309889) e nella vicina taverna di Di Contro.

CLASSIFICA FINALE STAFFETTA TRAMPOLI SACCHI MATTONE

Villa di Cesolo in 58”-9d. punti 16, Castello di Serralta p.12, Rione Settempeda p.9, Contrada Oltre le Mura p. 7, Rione di Contro p.5.

CLASSIFICA FINALE CORSA CON LA BROCCA

Serralta in 29”-3d. punti 16, Settempeda p.12, Di Contro p.9, Cesolo p.7, Oltre le Mura p.5

CLASSIFICA PARZIALE TIRO ALLA FUNE

3) Settempeda punti 16, 4) Oltre le Mura p.13, 5) Di Contro p.10.

In finale Cesolo-Serralta.

CLASSIFICA GENERALE PARZIALE

Settempeda punti 37 (3 gare), Serralta p.28 (2 g.), Oltre le Mura p.25 (3g.), Di Contro p.24 (3 g.), Cesolo p.23 (2 g.).

Luca Muscolini

Segue galleria fotografica sui social del Settempedano