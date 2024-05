Il Serralta cala il poker in casa della capolista Stese e centra i play off

Missione compiuta per il Serralta che ottiene una vittoria fondamentale e i tre punti messi in tasca significano secondo posto sicuro e qualificazione aritmetica ai play off con conseguente diritto di poter giocare in casa le gare di spareggio per salire di categoria. Insomma, pomeriggio perfetto per la squadra di Masciani che viola il campo della Stese, dominatrice del girone e promossa ormai da settimane, con merito e al termine di una sfida piacevole, divertente, giocata a viso aperto, senza tatticismi. Il successo gialloblù conferma l’ottimo stato di forma del Serralta che ha saputo affrontare al meglio i quotati avversari cogliendo un risultato significativo e dall’importanza enorme condito peraltro da un punteggio rotondo. Malgrado il gran caldo e alcune assenze da ambo le parti, il match è stato godibile e non ha tradito le attese dato che di fronte c’erano le prime due della classe. Belle azioni, manovre ben orchestrate, sei reti e varie occasioni: questo ha offerto la sfida tra Stese e Serralta con la partita che non lascia spazio a fasi di studio entrando subito nel vivo. Atragene ci prova dopo pochi minuti con un tiro che si spegne sull’esterno della rete. Il Serralta quando risponde lo fa al meglio trovando la via della rete: ottima iniziativa di Rocci che si fa largo sulla destra per poi pennellare un ottimo cross girato di testa nell’angolino basso da Moretti che firma così l’1-0 gialloblù. La reazione della Stese non si fa attendere e al 6’ Paniccia sfiora la traversa, mentre all’ottavo il pari sembra cosa fatta, ma il gol è annullato per fuorigioco. Al 12’ opera il break Vissani che tira da posizione defilata con parata del portiere. Al 17’ il pareggio si materializza per merito di Alessandrini che salta un paio di avversari e poi supera Palazzetti. Lo stesso Alessandrini ci riprova al 21’ trovando la bella risposta in tuffo di Palazzetti che si distende e manda in angolo. Intorno alla mezzora sono i calzaturieri a creare alcune chance, la più pericolosa è di Cancellieri che spedisce alto di poco. Vissani al 42’ calcia dalla distanza con Berardini che blocca. L’avvio di ripresa non sorride al Serralta che si ritrova sotto per un intervento sfortunato di Crescenzi che colpisce di testa con il pallone che scende verso la porta con Palazzetti che non può metterci una pezza e vede la sfera entrare. Nel frattempo è entrato Bambozzi e sarà lui a trascinare la squadra gialloblù. La prima firma di Bambozzi giunge al minuto 6 quando Vissani trova il modo di servire in area il compagno che infila di giustezza. Al 18’ Serralta avanti: Rapaccioni affonda sulla sinistra e poi serve Bambozzi che da posizione centrale non sbaglia cogliendo l’angolino più lontano. Prima Malloni e poi Amaolo tentano di far male al Serralta, soprattutto il secondo ma Palazzetti è bravo ad opporsi in tuffo mettendo in corner. Al 41’ parte in velocità Vissani che giunto sul fondo mette in mezzo per Bambozzi che questa volta non inquadra lo specchio. Nel finale è il Serralta a credere al bottino pieno e crea di più. Al 42’ Vissani si mette in proprio e trova una splendida azione in progressione con tiro preciso e potente che lo porta a siglare il 2-4. Di fatto il match è chiuso, anche se Pelagalli potrebbe arrotondare, su passaggio di Bambozzi, ma la sua conclusione è respinta di piede da Berardini. Ai gialloblù tuttavia va benissimo così e al fischio finale c’è giustamente soddisfazione per la vittoria e per l’obiettivo secondo posto raggiunto. Ora nel prossimo impegno, ultimo del torneo, il Serralta cercherà l’ennesimo successo (in casa contro l’Audax Montegranaro) che potrebbe regalare la finale play off diretta senza dover affrontare il primo turno (con più di 14 punti dalla quinta, ed è la situazione attuale in classifica, non verrà giocato il primo turno).

Il tabellino

STESE-SERRALTA 2-4

MARCATORI: 4’ Moretti, 17’ Alessandrini, 48’ Crescenzi aut., 51’ e 63’ Bambozzi, 87’ Vissani

STESE: Berardini, Cudini, Rosini, Pagliari, Ciampechini, Malloni, Alessandrini, Paniccia, Cancellieri, Del Coco, Atragene. A disp. Zamponi, Scoccia, Principi, Gaetani, Tentella, Cipriani, Tarquini, Bastianelli, Amaolo. All. Paoloni

SERRALTA: Palazzetti, Sparvoli, Crescenzi, Lacchè, Angeloni, Scarpacci, Rapaccioni (65’ Raponi), Rocci (86’ Pelagalli), Vissani (90’ Cambriani), Cappellacci, Moretti (46’ Bambozzi). A disp. Lambertucci, Magnapane, Cruciani, Menichelli, Magarelli. All. Masciani

Roberto Pellegrino