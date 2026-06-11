Un murale per la pace realizzato dalle studentesse del liceo “Bambin Gesù”

Nell’ambito del progetto “Costituzione work in progress” promosso e coordinato dalla sezione ANPI di San Severino Marche “Cap. Salvatore Valerio”, con il patrocinio dello Comune di San Severino Marche, le studentesse del liceo “Bambin Gesù” hanno dato vita a un murale dedicato alla pace e ai valori dell’articolo 11 della Costituzione italiana, dal titolo Le radici della pace.

Le studentesse sono state Beatrice Sberna, Marta Antonelli, Anita Padovan, Sophie Van Deurden, Chiara Leonori, Chiara Grillone e lo studente Lorenzo Magnapane.

L’opera raffigura un ramo che, prendendo vita dalle parole dell’articolo 11 della Costituzione Italiana, si sviluppa lungo il muro fino all’incontro di due mani che si uniscono, per poi continuare, arricchendosi di foglie, fiori e colombe, elementi fortemente simbolici. I fiori dai petali variopinti richiamano la vita, la rinascita, l’unione e l’amicizia tra i popoli, le colombe il desiderio universale di pace e la speranza di costruire un futuro migliore. Le mani che si uniscono sono l’emblema della fratellanza e della solidarietà tra i popoli, mentre il ramo fiorito rappresenta la speranza che unisce passato e futuro, un messaggio particolarmente significativo nell’anno in cui si celebrano gli ottanta anni della Repubblica Italiana, nata dai valori di libertà, democrazia e partecipazione.

Il murale ha trasformato uno spazio urbano in un luogo di riflessione e bellezza, dimostrando come l’arte possa diventare uno strumento efficace per diffondere valori fondamentali e sensibilizzare la cittadinanza. Non si tratta soltanto di un’opera artistica, ma di un significativo percorso di educazione civica e partecipazione attiva delle nuove generazioni, qui rappresentate dalle studentesse del “Bambin Gesù”, nella riflessione sui valori fondanti della nostra democrazia.

L’opera acquista un maggior rilievo, inoltre, nella considerazione dei tempi che stiamo vivendo, segnati da conflitti e tensioni internazionali: le nuove generazioni devono educarsi e formarsi sui principi della pace e del ripudio della guerra, proprio come recita l’articolo 11.

In tal senso l’iniziativa rappresenta un esempio di come la scuola possa uscire dalle aule e diventare protagonista della vita cittadina. Le studentesse hanno dimostrato non solo talento creativo, ma profonda consapevolezza dei valori costituzionali, nonché desiderio di un mondo fondato sul dialogo e il rispetto reciproco.

Complimenti vivissimi a tutti i partecipanti del “Bambin Gesù” che hanno realizzato il murale e alla loro docente di Arte, Shura Oyarce Yuzzelli. Grazie al loro lavoro, il messaggio di pace contenuto nella Costituzione trova una nuova forma espressiva, visibile ogni giorno agli occhi della comunità e delle future generazioni.

D.C.