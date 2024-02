Motocross: il pilota Brent Van Doninck si allena al “San Pacifico” per il Mondiale

In vista delle prime prove del Campionato mondiale MxGP che inizierà in Argentina, il pilota Brent Van Doninck ha scelto la pista del crossodromo comunale “San Pacifico”, gestito dal Moto club settempedano presieduto da Danilo Marasca, per scaldare il motore della sua Honda 450.

Brent Van Doninck fa parte del team JM dell’ex campione del mondo della classe 500 Jecky Martens. L’anno scorso ha disputato una prima parte di stagione molto bene ottenendo diverse posizioni nella top ten del campionato del mondo MXGP. Sfortunatamente è caduto nel Gran Premio della Lettonia e si è provocato una lussazione. Per questo motivo è rimasto fuori per tre mesi e ha dovuto saltare la seconda parte della stagione.

L’impegnativa sessione d’allenamento ha trovato il supporto del team Plasgomma di Esanatoglia con il marchio “5xcinque” che ha visto allenarsi sul tracciato settempedano anche Andrea Procaccini.