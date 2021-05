Volley: la Slovenia di Giuliani batte l’Italia nella Vnl di Rimini

Il coach Alberto Giuliani è a Rimini per disputare la Volleyball Nations League maschile 2021 alla guida della Slovenia. Ci sono le 16 migliori Nazionali del mondo, compresa l’Italia che proprio ieri (sabato 29 maggio) il sestetto sloveno ha battuto per 3-0. Gli azzurri, però, sono quelli della “linea verde”, e non la prima squadra che segue un percorso di preparazione diverso in vista delle Olimpiadi di Tokyo.

In ogni caso la Slovenia, vice campione d’Europa in carica, ha esordito venerdì con la Serbia (perdendo 3-1) e stasera affronta la Polonia. Si gioca per un mese al ritmo di una gara al giorno, con gare secche “tutti contro tutti”. La classifica, dopo le prime due giornate, vede in testa Russia e Polonia a punteggio pieno; seguono Francia e Giappone con 5 punti, la Germania con 4 punti e poi il gruppone delle formazioni a quota 3: Usa, Brasile, Serbia, Bulgaria e Slovenia. Chiudono con 0 punti Argentina, Canada, Italia, Australia, Iran e Olanda.

Per la Slovenia di coach Giuliani è la prima esperienza nella Vnl dei più forti e l’obiettivo è quello di far bene. Tuttavia, il traguardo più importante della stagione restano i Campionati europei del prossimo settembre, che si disputeranno in Polonia, Estonia, Finlandia e Repubblica Ceca. I vicecampioni europei della Slovenia sono stati inseriti nello stesso girone di qualificazione dell’Italia, che sarà ospitato in Repubblica Ceca. Gli altri avversari, oltre ai padroni di casa e, appunto, agli azzurri, saranno la Bielorussia, la Bulgaria e il Montenegro.