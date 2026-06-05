“Carlini Orselli”: Settempeda – Montefano, chi vince accede ai quarti di finale

Appuntamento importante per la juniores della Settempeda che questa sera, venerdì 5 giugno (ore 20), allo stadio Scarfiotti di Potenza Picena si gioca l’accesso ai quarti del torneo “Carlini Orselli” contro il Montefano. Momento decisivo nella competizione under 19 per i ragazzi biancorossi che devono affrontare la sfida di play off (ottavi di finale) a eliminazione diretta con l’intento di proseguire il proprio cammino. Match senza appello: chi vince va avanti, chi perde saluta e se ne va a casa. Partita delicata e affascinante allo stesso tempo che non consentirà errori né particolari tatticismi: serve giocare per vincere (con parità al ’90 ci sono subito i rigori) e serve una prestazione praticamente perfetta per andare avanti.

La formazione guidata da mister Giacconi ha finora condotto un torneo esemplare facendo un’ottima prima fase: 8 punti fatti in 4 gare (2 vittorie, 1 pari e 1 ko), risultato che è valso l’ottavo posto nella maxi classifica della prima fase, cosa che ha portato all’accoppiamento con il Montefano giunto nono. Si preannuncia, così, un match incerto, equilibrato e sicuramente impegnativo per la Settempeda che però appare in grado di dire la sua. La squadra biancorossa sta bene sotto molti punti di vista ed è apparsa ben assemblata, coesa e con elementi di qualità che possono risultare decisivi. Nulla, dunque, può essere precluso ad Ammora (miglior marcatore con tre gol) e compagni, tutti carichi e pronti per cercare di far bene e per cercare un’altra vittoria. In caso di qualificazione c’è già il nome del prossimo rivale: sarebbe la temibile e forte Aurora Treia che è tra le principali favorite e che ha chiuso a punteggio pieno (12 punti) al primo posto la prima fase. Gara, questa, già presente in calendario per giovedì 11 giugno alle ore 20 sempre a Potenza Picena dove sono stati fissati tutti gli incontri fino alla finale.

r. p.