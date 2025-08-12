Volley serie B: lo schiacciatore Ridas Skuodis resta alla Sios Novavetro

Ridas Skuodis resta alla Sios Novavetro San Severino anche per il prossimo campionato di serie B nazionale.

Il forte schiacciatore di origine lituana, classe ’95, preso dal Club settempedano a stagione in corso (nel dicembre 2024), è stato l’innesto decisivo per il raggiungimento dell’obiettivo salvezza. Ora la società ha deciso di ripartire da lui, vista la sua esperienza e le sue indubbie qualità tecniche.

“Sono contento di rimanere a San Severino e di aver aiutato la squadra a restare in serie B – dice il giocatore –, era il nostro obiettivo. Il gruppo aveva bisogno di fiducia. Il cambio di mentalità è stato poi la chiave di volta nel girone di ritorno. Adesso resto proprio per dare una spinta ai ragazzi sul piano emotivo, anche perché – conclude sorridendo – mi sembra di essere purtroppo il più vecchio del roster…”.

Ridas Skuodis, alto 192 centimetri, è arrivato a San Severino dopo aver militato in A3 nelle ultime stagioni con la maglia dell’Erm Group San Giustino. E il suo obiettivo con la Sios Novavetro è quello di “fare il meglio possibile”.

“Bisogna creare un bel gruppo e partire col piede giusto – sottolinea lo schiacciatore – perché la squadra ha tutte le potenzialità per disputare un buon campionato”.