La Settempeda vince il campionato con tre turni di anticipo e sale in Promozione

La Settempeda torna in Promozione

3-2

SETTEMPEDA: Caracci, Mulinari, Montanari, Tacconi, Marcaccio (27′ st Gianfelici), Dolciotti, Eclizietta, Cartechini (37′ st Meschini), Farroni (16′ st Sfrappini), Wali (45′ st Lazzari), Cappelletti (29′ st Castellano). All. Ciattaglia. A disposizione: Scattolini, Codoni, Gega, Ronci.

CINGOLANA: Emiliani, Amrani, Bianchi, Tittarelli (39′ st Tiranti), Pancaldi, Mendoza, Falappa (9′ st Ippoliti), Moretti (21′ st Santamarianova), Lovotti, Marchegiani, Ciattaglia. All. Ruggeri. A disposizione: Bracaccini, Romaldi, Bocci, Compagnucci, Angelucci, Bufarini.

Arbitro: Rossetti di Ancona.

Reti: 2′ Lovotti, 14′ Moretti, 21′ Wali, 4′ st Cappelletti, 33′ st Castellano.

La Settempeda batte 3-2 la Cingolana in rimonta, dopo essere andata sotto di due reti, e con tre giornate di anticipo vince matematicamente il campionato di Prima categoria. La Vigor Montecosaro, infatti, ha pareggiato 1-1 sul campo della Passatempese ed è scivolata a 10 lunghezze: un distacco ormai incolmabile, restando soltanto 9 punti in palio in questo finale di stagione. Dunque, Settempeda in festa di fronte a uno stadio “Soverchia” gremitissimo di sostenitori. La Cingolana è passata in vantaggio dopo 2 minuti di gioco con Lovotti, bravo ad approfittare di un pasticcio difensivo dei padroni di casa, forse scesi in campo con la tensione di chi sente eccessivamente il peso del risultato. La reazione comunque è stata immediata e Montanari ha colpito il palo alla sinistra di Emiliani con un gran sinistro dal limite. Poi, però, è arrivato il raddoppio, al 14′, con Moretti, abile a inserirsi in contropiede fra le maglia di una lenta difesa biancorossa. La Settempeda, però, ha cominciato pian piano a macinare gioco e al 21′ è arrivata ad accorciare le distanze grazie a Wali e all’aiuto di un difensore ospite. La Cingolana non si è disunita, e allo scadere del primo tempo ha avuto l’occasione per riportarsi sul doppio vantaggio. Lovotti è atterrato in area da Marcaccio (46′) e l’arbitro ha concesso il calcio di rigore. Sul dischetto si è portato lo stesso Lovotti, il cui tiro rasoterra è stato respinto da Caracci con un’ottima parata in tuffo sulla sua destra. Così si è giunti al secondo tempo con la Settempeda chiamata a riaprire le sorti dell’incontro. Al 4′ ecco il pareggio di Cappelletti, bravo a incornare un traversone di Mulinari. Al 20′ l’attaccante locale ci ha riprovato con una bella staffilata, ma Emiliani ha deviato in corner. Alla mezz’ora è entrato in campo anche Castellano, lasciato inizialmente in panchina perché reduce da un infortunio. Ed è stato suo il gol-partita, segnato dopo appena 4 minuti di gioco. Gli è arrivato un pallone in area, lo ha controllato e poi ha superato imparabilmente il portiere ospite. E infine, nel primo minuto di recupero, lo stesso Castellano ha colpito la traversa con una conclusione molto bella che poteva valere il poker di squadra e la doppietta personale. Nel finale è stato pericoloso anche Gianfelici, subentrato nel corso della ripresa all’infortunato Marcaccio.

La Settempeda torna così in Promozione sotto l’egida della Polisportiva Serralta che, proprio con Emanuele Ruggeri (oggi tecnico della Cingolana), l’aveva fatta risalire in Prima categoria nel 2019, dopo averla fatta ripartire dalla “Seconda” al posto del Serralta. Il tutto alla vigilia del centenario (1925-2025) dei colori calcistici biancorossi. Davvero un bel viatico per celebrare degnamente il secolo di vita!