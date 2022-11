Nella mattinata di lunedì 21 novembre le classi quinte del Liceo paritario “Bambin Gesù” hanno incontrato il doppiatore settempedano Diego Prosperi. Nato a San Severino nel 1995, il giovane doppiatore ha iniziato il suo percorso artistico nel 2017. Una serrata formazione che va dal corso di dizione e recitazione al Centro teatro attivo di Milano fino al “Corso di formazione superiore in doppiaggio” all’Accademia nazionale del cinema di Bologna, senza dimenticare il corso di recitazione al Centro teatrale Sangallo tenuto dall’attore e regista Saverio Marconi, direttore artistico della Compagnia della Rancia.

Prosperi ha cominciato a muovere i primi passi negli studi di doppiaggio di Milano nel 2019, maturando significative esperienze attoriali e nel campo del doppiaggio e dello speakeraggio, prestando la voce per audioguide di musei, e-learnings e promo pubblicitarie.

Il doppiatore si è confrontato con le studentesse e gli studenti, parlando del suo percorso formativo e spiegando in cosa consista l’impegnativo e stimolante mondo del doppiaggio. Gli studenti hanno dimostrato vivace interesse e, nei giovani già interessati ad intraprendere tale carriera, questo dialogo ha chiarito e rafforzato il loro intento.

L’incontro con Prosperi (uno degli appuntamenti del progetto “Incontri con gli artisti”, del corso di Storia dell’arte della professoressa Shura Oyarce Yuzzelli) è stato molto importante per conoscere un mestiere particolare come quello del doppiatore. Il giovane artista ha dimostrato la propria preparazione e sincera passione: la sua testimonianza è stato un grande esempio per tutti i presenti.