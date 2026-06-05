Note d’estate ai Giardini pubblici con “Garden Boulevard”

Sabato 6 giugno, a partire dalle ore 17, il viale principale dei Giardini pubblici si trasformerà in un salotto naturale ricco di musica, aperitivi e convivialità. La stagione degli eventi all’aperto entra nel vivo con questa iniziativa, riproponendo uno dei format di maggior successo nel territorio. Infatti, sabato sera, la splendida cornice dei Giardini pubblici di San Severino ospiterà il ritorno dell’evento “Garden Boulevard” (letteralmente indicato come viale giardino).

L’iniziativa, firmata dal locale Gartén che lo scorso anno ha già catturato l’attenzione di centinaia di persone, pone come obbiettivo quello di unire il buon bere, la condivisione e l’intrattenimento in un’atmosfera serena e conviviale.

La colonna sonora della serata sarà affidata a uno dei protagonisti dei Giardini pubblici, noto anche come Dj BMas 360°, e al Dj e organizzatore di eventi Tommaso Cicconi.

Pronti a dettare il ritmo dal tardo pomeriggio fino alla sera, con le loro selezioni musicali come ad esempio Rock e Disco Funky House, i due artisti

getteranno le basi di un divertimento garantito, per la popolazione settempedana e non solo.

Con l’enigmatico slogan “Un grande aperitivo all’aperto lungo il viale. Il resto? Lo scoprirete presto”, lanciato sulla pagina social del Gartèn, l’evento

rappresenta simbolicamente un’importante vetrina per la valorizzazione degli spazi verdi urbani, attraverso svariate attività capaci di attirare un pubblico di qualsiasi fascia generazionale.

Per garantire la migliore gestione dei posti e ricevere ulteriori informazioni, lo staff dei Giardini ha messo a disposizione sulla loro pagina Instagram i numeri di telefono (3477954462 e 3389209154), consigliando la prenotazione anticipata.

Maria Cicconi