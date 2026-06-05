Audax: resta capitan Lorenzo Sparvoli, arriva il difensore centrale Gianluca Colonnelli

È noto che, discorso valido per il calcio di tutte le categorie, quando si vuole impostare una rosa efficiente si deve partire dalle fondamenta. Una squadra che non incassa gol ha già svolto metà del proprio compito. Ragion per cui la dirigenza dell’Audax San Severino, con il dirigente Francesco Sfrappini in testa, in ossequio al vecchio adagio, ha pensato ai primi tasselli in difesa per iniziare per il verso giusto la stagione 2026-27, la seconda della sua storia.

Capitan Lorenzo Sparvoli, al centro del pacchetto arretrato sanseverinate con la perla di due reti all’attivo nel passato torneo, è stato il primo della vecchia guardia a dare il proprio consenso per una stagione bis alla testa dei propri compagni.

Il forte difensore granata ha dato il… buon esempio firmando subito per il sodalizio settempedano. A ruota è arrivato il primo squillo in sede di campagna acquisti. Mister Michele Palazzi avrà infatti a disposizione per il prossimo torneo il 36enne Gianluca Colonnelli, difensore centrale tolentinate dal look vichingo che vanta una lunga militanza in diverse categorie con titolate squadre del comprensorio: dall’Urbisaglia in Eccellenza e Promozione al Real Tolentino in 2^ Categoria, passando per la Belfortese in 2^ e 1^, al Ripe San Ginesio in 2^ ed allo Sforzacosta in 3^. «Colonnelli è solo il primo tassello per impostare una buona, prossima stagione in 3^ Categoria – commenta la dirigenza biancoceleste -. Siamo in trattative con un portiere, un centrocampista e due attaccanti di spessore». Insomma, la progettualità non difetta all’Audax che si propone, dopo l’anno di esperienza coinciso con il suo primo torneo in 3^, di fare una bella figura nel prossimo campionato.

Luca Muscolini