Ancora un “grattino” fortunato alla tabaccheria Petinari: vinti 4 mila euro

Sembra essere davvero un anno fortunato, il 2026, per la tabaccheria di Giuseppe Petinari, in viale Mazzini. Dopo i 5 mila euro arrivati con la Befana grazie a un “grattino” baciato dalla Dea bendata, ecco un’altra vincita abbastanza consistente.

Un anonimo scommettitore, infatti, ha comprato un “Gratta e vinci” da 5 euro e ha trovato un bel gruzzoletto: 4.000 euro!

Stavolta il “grattino” è quello del “20X” che, attraverso i simboli 2X – 5X – 10X – 20X, moltiplica i premi.

Come si vede dalla foto del biglietto vincente, il fortunato ha trovato il simbolo “20X” sotto una delle caselle. Il premio base di 200 euro, moltiplicato per 20, è salito così a 4.000 euro netti.

Il “Gratta e vinci” milionario mette in palio fino a 500.000 euro. Questa volta è andata così…

E chissà che nel corso del 2026 non si verifichi il detto: “Non c’è due senza tre!”.