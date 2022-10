L’Abbadiense vince a San Severino e passa il turno di Coppa Marche, mentre il Serralta con questa sconfitta in casa deve dire addio al torneo. Finisce con gli ospiti che si impongono con il minimo scarto (0-1) grazie alla rete di capitan Domizi dopo 30’ di partita, gol che è sufficiente per accedere alla fase successiva della Coppa. Per il Serralta, invece, resta il rammarico per non essere riuscito a sfruttare il fattore campo per conquistare quel successo che sarebbe servito per proseguire il cammino e che, malgrado una buona prestazione, non è arrivato. I gialloblù ci hanno messo impegno e voglia, ma non sono riusciti a rendersi pericolosi, a parte nei minuti finali. Ora testa ed energie nel campionato che vedrà il Serralta nel prossimo turno ospitare (venerdì ore 21) la Vis Civitanova.

La cronaca

Serata di Coppa per i ragazzi di Palazzi che, dopo il pari al debutto nel girone, devono vincere per superare il turno. Di fronte c’è l’Abbadiense che, forte dei tre punti in classifica, può gestire il risultato per accedere alla fase successiva del torneo. Serralta in campo con una formazione quasi per intero rinnovata con spazio dato a chi finora ne ha avuto di meno. Match combattuto e con un evidente equilibrio che viene rotto dopo 28’: sugli sviluppi di un angolo Domizi salta in anticipo e con una scelta di tempo azzeccata trova la deviazione che manda la palla nell’angolino basso più lontano. La replica più concreta del Serralta giunge al 43’ quando Fabrizi lavora un bel pallone sulla linea di fondo a destra con cross rasoterra che mette Lambertucci nella condizione di poter battere da posizione vantaggiosissima, ma il destro del capitano gialloblù è impreciso e la sfera si alza sopra la traversa. Un vero peccato aver mancato questa chance che poteva portare ad una ripresa ben diversa e far sperare nella rimonta. I gialloblù giocano un buon secondo tempo, proiettati in avanti per cercare di recuperare, anche se le occasioni latitano. I pericoli maggiori per Cirilli, portiere ospite, giungono in pratica nel recupero quando Pelagalli(uno dei subentrati) ci prova dalla lunghissima distanza con un sinistro forte e teso; poi con Manasse dal limite con un rasoterra insidioso. Conclusioni tutte parate dal numero uno dell’Abbadiense che in tal modo mantiene il vantaggio consentendo alla sua squadra di chiudere il match con una vittoria ed impedendo al Serralta di evitare almeno il ko con un pari che sarebbe stato giusto e meritato.

FORMAZIONE SERRALTA: Spadoni (15’ st Baruni Qazim), Magarelli, Baruni Roland, Bonifazi, Magnapane, Santini (15’ st Rapaccioni), Fabrizi (15’ st Pelagalli), Lambertucci, Cappellacci (25’ st Valenti), Manasse, Cambriani (15’ st Moretti). A disp. Vissani, Sparvoli, Panzarani, Pinkowski. All. Palazzi.

Roberto Pellegrino