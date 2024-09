E’ suonata la prima campanella per oltre 1.800 alunni: il saluto del sindaco Rosa Piermattei

Primo giorno di scuola, oggi, mercoledì 11 settembre, per tanti bambini e ragazzi che frequentano gli istituti della città. Come tradizione, il sindaco Rosa Piermattei ha portato il saluto dell’Amministrazione e della città. Prima all’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi”, dove è stata accolta dalla dirigente Catia Scattolini; poi al Professionale di Stato per l’industria e l’artigianato “Ercole Rosa”, dove ha incontrato una popolazione studentesca in crescita rispetto allo scorso anno. I ragazzi qui frequentano le cinque classi della sezione di Meccanica. L’istituto è retto dal dirigente facente funzioni Sandro Luciani e dal nuovo direttore di sede, il professor Pierpaolo Natali.

Infine la visita all’Istituto tecnico tecnologico statale “Eustachio Divini” dove ha incontrato personale docente e alunni di diverse classi, sempre accompagnata dal dirigente scolastico, il professor Sandro Luciani. Gli studenti dell’Itts sono circa 700 e frequentano il biennio e le diverse specializzazioni: Elettrotecnica, Meccanica e Meccatronica, Informatica, Chimica e Grafica e comunicazione. I lavori per la nuova scuola procedono, mentre è ormai questione di poco tempo per l’inaugurazione della nuova palestra e dell’adiacente campetto sportivo polivalente all’aperto. Per il taglio del nastro mancano le ultime formalità tecnico-burocratiche.

Nella visita alle scuole superiori della città è stato presente anche il comandante della locale stazione dei Carabinieri, luogotenente incarico speciale Massimiliano Lucarelli, che ha presentato alle ragazze e ai ragazzi il progetto “Cultura della Legalità” che verrà portato avanti anche nel corso del nuovo anno.

“Mi rivolgo a voi con grande affetto e speranza in questo importante momento che segna l’inizio di un nuovo anno scolastico. Ogni inizio porta con sé l’emozione del cambiamento, l’aspettativa per nuove sfide e la possibilità di crescere e migliorarsi – ha detto il sindaco agli studenti -. La scuola è il luogo dove voi tutti costruirete il vostro futuro, dove vi formerete come cittadini consapevoli, pronti ad affrontare il mondo con conoscenza, competenza e cuore. Godetevi questo tempo d’inizio, un tempo prezioso che vi permetterà di scoprire nuovi interessi, di fare amicizia e di apprendere con curiosità e passione. A voi, alle vostre famiglie, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico va il mio augurio di un anno sereno e ricco di soddisfazioni. Continuate a credere nel potere della conoscenza, perché è con essa che si costruiscono le basi di un domani migliore. Buon inizio a tutti!”.

Per quanto riguarda l’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi” i numeri vedono, per l’Infanzia, 253 piccoli alunni suddivisi in 12 sezioni spalmate su quattro plessi; cinque le sezioni della Primaria, compresa la A della scuola di Cesolo, con il maggior numero di alunni: 474. Alla Secondaria con gli studenti stranieri arrivati “last minute” si sfonda quota 300. Sono infatti 303 gli alunni che compongono le cinque sezioni, ciascuna con tre classi.

In totale sono 1.030 i ragazzi entrati in classe al suono della prima campanella in tutto il Comprensivo, diretto per il secondo anno consecutivo dalla Dirigente Catia Scattolini.

Varia l’offerta per le ex medie, tutte sistemate nella sede centrale del Venturi, con le sezioni A, B ed E che presentano la doppia lingua straniera inglese-francese, la D con inglese-spagnolo e la C ad inglese potenziato (cinque ore settimanali) e con la proposta informatica pomeridiana. Da sottolineare la sezione ad indirizzo musicale, la B, in cui ogni alunno ha una finestra oraria pomeridiana di studio di uno fra i quattro strumenti: flauto traverso, clarinetto, chitarra e pianoforte, con insegnante dedicato.

«Tanti i progetti al varo – ricorda la dirigente Scattolini -, fra cui il laboratorio teatrale per la 1^C della Secondaria e l’operetta in cantiere per la sezione musicale. Possiamo contare anche su nutrizionista, per evitare i disturbi alimentari, e psicologo per contrastare dispersione scolastica e disagio. Proporremo anche la formazione sulla transizione digitale per gli impiegati di segreteria e sulle didattiche innovative per i docenti. Puntiamo alla massima cura dell’ambiente scolastico (debitamente “rinfrescato” dai collaboratori durante l’estate, ndr) ed abbiamo avviato una collaborazione con l’Associazione Help ed il centro dipendenze di Macerata per l’educazione digitale e l’uso consapevole delle tecnologie».

L’inizio della scuola è stato preceduto – martedì 10 settembre – da una celebrazione eucaristica presso l’oratorio interparrocchiale “Don Orione”, presieduta da padre Luciano Genga, cui hanno partecipato anche i dirigenti scolastici Catia Scattolini e Sandro Luciani, nonché numerosi docenti e rappresentanti del personale tecnico amministrativo delle scuole settempedane.