Maratona di Firenze: Marco Campetti è 11° fra gli italiani e 25° assoluto fra gli uomini

In un cielo grigio, il sole lo hanno portato corridori e pubblico. Grande festa oggi – domenica 24 novembre – a Firenze. Hanno dato spettacolo, infatti, gli oltre 12 mila podisti – provenienti da 90 Paesi del mondo – che hanno partecipato all’attesissima 40^ edizione della Estra Firenze Marathon 2024. E fra loro c’era anche Marco Campetti, atleta del Cus Camerino che vive ormai da tempo, con la sua famiglia, nella “nostra” San Severino.

E’ andato veramente forte, come si dice in questi casi, visto che ha chiuso la gara al decimo posto nella sua categoria, la “SM 35”, con il tempo di 2 ore, 33 minuti e 40 secondi. Categoria vinta (con 2 ore, 18 minuti e 24 secondi) dal marocchino di passaporto italiano Hicham Boufars (Asd International Security) che è arrivato quinto assoluto. Il piazzamento è valso a Marco Campetti l’11esimo posto assoluto fra gli atleti italiani e il 25esimo posto assoluto a livello maschile. Un grosso exploit per lui, a conferma della sua ragguardevole preparazione.

La “42 chilometri” fiorentina è partita con lo ‘sparo’ nella suggestiva piazza Duomo e i top runner – sia femminili che maschili – si sono dati battaglia lungo le vie del centro storico cittadino, affollato da tante persone ‘appostate’ soprattutto sui Lungarni e lungo il Parco delle Cascine per cogliere il fascino di una grande manifestazione come la Maratona.

Per la cronaca ha vinto il kenyota Samuel Naibei Kiplimo che ha fatto letteralmente il vuoto dietro di sé terminando i 42 chilometri e 195 metri del percorso in 2 ore 12 minuti e 51 secondi. Dietro di lui, a quasi 4 minuti con 2 ore 16 minuti e 22 secondi, il burundese Jean Marie Bukuru della Atletica Saluzzo, riuscito a risalire dalla sesta posizione e arrivando spalla a spalla e con lo stesso crono col keniano Hyllry Biwott Chemweno.