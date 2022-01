Prosa al Feronia con Isabella Ragonese nel monologo “Da lontano”

I Teatri di Sanseverino tornano a proporre un altro importante appuntamento con la prosa: sabato 29 gennaio il Feronia ospiterà il monologo di Lucia Calamaro, scritto per Isabella Ragonese, “Da lontano”.

Presentato in esclusiva regionale con la partecipazione di Emilia Verginelli, “Da lontano” apre al tentativo di una figlia adulta, diventata psicoterapeuta, di fare ciò che non ha potuto fare quando era bambina: aiutare la madre tormentata, infelice, fragile che la accudiva come poteva nel difficile compito di essere e fare il genitore.

La figlia, allora impotente di fronte al dramma della madre, con i nuovi mezzi a disposizione grazie alla professione intrapresa, desidera mettersi a disposizione di quel genitore dolente che ha conosciuto da bambina, senza però che se ne accorga.

In questa sua nuova creazione Lucia Calamaro ha messo tutta la pietas di cui il teatro è capace di farsi portatore, un testo meraviglioso che si apre delicatamente, e al tempo stesso spietatamente, sul mondo femminile, sfregiato da una società oppressiva e giudicante, che impone alla donna ruoli limitanti, nei quali ella si sente in trappola, fino a non riconoscersi più e a impazzire.

Uno spettacolo sul rimpianto, ma anche sull’ascolto, sul perdono e sulla comprensione di un’anima che non ha i mezzi per reagire alla propria realtà, rimanendone schiacciata. Isabella Ragonese interpreta questo acuto monologo mettendosi a servizio del testo, mescolando magistralmente il registro comico e lo stile intimo fondato sulla memoria e su ciò che resta dei dispiaceri e dei problemi dei genitori, trasformando lo spettacolo in uno sguardo di rara delicatezza e profondi rispetto e comprensione.