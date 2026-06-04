Uscita del 2 giugno: famiglie in cammino tra semplicità e condivisione

Il 2 giugno un gruppo di famiglie della vicaria di San Severino ha vissuto una significativa giornata di fraternità a Grottammare, organizzata dalla pastorale familiare presso il convento dei Frati Minori. L’iniziativa ha rappresentato un’occasione preziosa per ritrovarsi, condividere esperienze e riscoprire il valore dello stare insieme in uno spirito di semplicità e serenità.

La mattinata si è aperta con un momento di raccoglimento nella chiesa del convento, dove i partecipanti si sono riuniti per una breve preghiera. Questo tempo di spiritualità ha offerto a tutti l’opportunità di fermarsi, riflettere e affidare pensieri e intenzioni in un clima di pace e interiorità.

A seguire, il pranzo ha rappresentato un momento conviviale particolarmente apprezzato: preparato con cura dai frati, è stato occasione di dialogo, condivisione e amicizia tra le famiglie, favorendo un clima semplice e accogliente.

Nel pomeriggio, la giornata è proseguita con una passeggiata nel suggestivo centro storico di Grottammare. Tra vicoli caratteristici e scorci panoramici, adulti e bambini hanno potuto godere della bellezza del luogo, trascorrendo insieme un tempo disteso e piacevole.

L’uscita si è rivelata un’esperienza ricca di significato, capace di unire spiritualità, convivialità e scoperta del territorio, lasciando nei partecipanti il desiderio di rinnovare occasioni simili di incontro e comunità.