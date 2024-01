Auto d’epoca: il Caem torna in piazza con la “240 minuti sotto le stelle”

Gli appassionati delle due e delle quattro ruote storiche tornano a scaldare i motori in vista dell’apertura del nuovo anno. Tra gli eventi che apriranno alla grande il 2024 anche l’appuntamento dedicato agli autoveicoli d’epoca “240 minuti sotto le stelle” promosso dal Caem e giunto alla 17^ edizione.

L’appuntamento è per il 13 gennaio.

Tra le “tappe”, ovviamente, non poteva mancare quella storica di Piazza del Popolo. Dopo le operazioni preliminari e il briefing, lo start è previsto proprio nell’ovale simbolo di San Severino.

Nel pomeriggio, alle ore 17, via alla partenza del primo settore che porterà la carovana a Castelraimondo e poi a Pioraco. In città si svolgeranno tre prove. E in piazza i partecipanti all’iniziativa faranno ritorno a partire dalle ore 21.30.

Qui sono previste anche la conclusione della manifestazione, la sosta delle auto e la cena durante la quale si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori.