Ospedale, in pensione l’infermiera Roberta Petracci

Dopo un lungo percorso professionale, da oggi – venerdì 1° maggio – è in pensione Roberta Petracci, infermiera presso il reparto di Dermatologia dell’ospedale di San Severino, stimata dai colleghi per le sue qualità professionali e umane.

La carriera di Roberta è iniziata nel 1985 presso il reparto di Oculistica del presidio ospedaliero settempedano, poi a Bologna ha prestato servizio presso l’Ospedale civile e successivamente a Ischia, dove ha lavorato vent’anni nel reparto di Rianimazione, dimostrando competenza, determinazione e grande spirito di adattamento.

Rientrata, infine, nelle Marche ha proseguito il suo percorso all’ospedale di San Severino, lavorando prima al Pronto soccorso e successivamente nel reparto di Dermatologia, collaborando con la dottoressa Alberta Bettacchi.

Sempre allegra, sorridente, disponibile e attenta agli altri, Roberta si è distinta non solo per la professionalità, ma anche per la sua innata capacità di creare relazioni positive, rappresentando un punto di riferimento per colleghi e utenti.

Il Direttore f.f. del distretto di Camerino, Nicoletta Orazi, il Direttore della Direzione medica ospedaliera, Massimo Sgattoni, la dottoressa Bettacchi, l’infermiera Antonia Volpicella insieme alle colleghe del Distretto camerte esprimono un sentito ringraziamento per il contributo che Roberta ha saputo offrire nel corso degli anni, augurandole che questa nuova fase della sua vita sia ricca di soddisfazioni e serenità.