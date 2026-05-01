Il “grazie” della famiglia Ciclosi nel ricordo del caro Luigi

“Sono stati giorni difficili quelli appena passati, la perdita di una persona così importante per noi ha scosso profondamente le nostre vite.

Ma allo stesso tempo siamo grati degli innumerevoli attestati di affetto e stima ricevuti questi giorni nei confronti di nostro padre.

Siete stati tantissimi a rendere omaggio alla sua memoria, la vostra vicinanza in questo doloroso momento ci ha riempito il cuore di gioia e gratitudine, ed è stata la conferma del bel ricordo che Luigi ha lasciato a tutti noi.

Un ringraziamento particolare va sicuramente a tutto il reparto di Oncologia e Medicina dell’Ospedale di San Severino, composto da persone eccezionali con un’umanità ed empatia sempre più rare ai giorni d’oggi”.

La famiglia Ciclosi