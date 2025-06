“Arena dei Comuni”: San Severino in finale sfida Tolentino per vincere la 1^ edizione del torneo

Calcio d’estate che regala emozioni, divertimento e partite ricche di gol. Questo è quello che sta offrendo in questi giorni il torneo in corso di svolgimento a Trodica (campo sportivo San Francesco), per la prima edizione “Arena dei Comuni”, torneo di calcio a nove fra formazioni composte solo da giocatori residenti nel proprio Comune (un solo “straniero” presente in distinta) e che sta riscuotendo un enorme successo di pubblico grazie anche alla presenza di tantissimi protagonisti del calcio marchigiano (serie D, Eccellenza, Promozione, Prima Categoria).

I giocatori si stanno sfidando dal 13 giugno per aggiudicarsi l’ambito trofeo, ma anche il ricco montepremi finale. Dopo la fase a gironi e i turni successivi, siamo giunti all’epilogo del torneo, dato che domenica 29 giugno ci saranno le due finali. Quella per il terzo posto tra Recanati e Potenza Picena e quella per il primo posto tra San Severino e Tolentino.

In campo ci sarà quindi la “nostra” formazione che ha saputo raggiungere l’atto finale della manifestazione grazie a un cammino positivo e di livello, fatto di prestazioni eccellenti e convincenti.

I ragazzi settempedani, guidati dalla panchina da mister Graziano Meschini, hanno superato prima il girone contro Monte San Giusto (5-2, reti di Dolciotti, Meschini, Gianfelici, Borioni, Fiecconi), Montelupone (3-1, reti di Fiecconi e Farroni doppietta) e Corridonia (ko per 2-3, reti Mengani e Rocci), per poi superare di slancio i match a eliminazione diretta grazie ai successi contro avversarie quotate come Civitanova ai quarti – 6-3 con reti di Montanari, Rocci (doppietta), Borioni, Perez, Dolciotti – e Potenza Picena in semifinale (4-3, tripletta di Dolciotti e gol decisivo di Rocci).

A separare i ragazzi biancorossi dal trionfo finale c’è soltanto il Tolentino in una sfida attesissima e particolarmente sentita, un vero e proprio derby che promette spettacolo.

Appuntamento, dunque, a domenica sera quando alle ore 22.30 ci sarà il fischio di inizio della finalissima fra biancorossi e cremisi.

La squadra che rappresenta la nostra città è formata da: Saverio Giacchetta, Simone Meschini, Francesco Romanski, Edoardo Montanari, Nicola Mengani, Tommaso Gianfelici (capitano), Andrea Dolciotti, Tomas Perez, Pablo Panichelli, Edoardo Farroni, Jacopo Borioni, Federico Fiecconi, Lorenzo Rocci.

I ragazzi della squadra vogliono ringraziare tutti coloro che li stanno sostenendo ed in particolare chi ha dato loro un aiuto per poter partecipare al torneo: RS Edilizia di Roberto Sampaolo, Le Bocce, Seredil Srl, Edilbiangi Srl, Blue Moon Caffè.

Roberto Pellegrino