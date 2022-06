Molte squadre sono ancora impegnate nella fase decisiva della stagione con spareggi promozione o salvezza, altre hanno invece concluso l’attività ma stanno già pensando al prossimo campionato. Fra queste c’è la Settempeda che ha terminato le proprie fatiche sul campo, ma sta già pianificando il futuro e sul tavolo della dirigenza sono già state poste le strategie per costruire il nuovo organico che dovrà affrontare, presumibilmente con obiettivi diversi e più ambiziosi, il prossimo torneo di Prima Categoria. Prima mossa, d’obbligo, quella relativa alla guida tecnica in panchina. La decisione è stata presa e ora è ufficiale. Sarà ancora Emanuele Ruggeri il tecnico dei biancorossi. Il mister, settempedano doc, proseguirà l’avventura alla Settempeda per l’ennesima stagione consecutiva dando seguito ad un percorso e ad un progetto consolidato che è iniziato da tempo.

La scelta della conferma di Ruggeri è la dimostrazione di fiducia da parte della società verso un tecnico che ha saputo costruire ottime squadre, ha saputo valorizzare tanti giovani facendoli crescere e ha sempre puntato su di un gioco piacevole e redditizio che è stato in molte occasioni l’arma in più della Settempeda. Sistemata la panchina, adesso i dirigenti avranno il duro compito di migliorare la rosa e renderla il più competitiva possibile. Il lavoro non manca, ma le idee sembrano essere chiare, pertanto a breve si partirà concretamente con le trattative di “mercato” che dovranno stabilire conferme e nuovi arrivi.

Roberto Pellegrino