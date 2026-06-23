Venerdì sera ai Giardini arriva Enrico Galiano per il decimo compleanno di “Help”

Dieci anni di impegno, vicinanza e supporto concreto al territorio meritano una celebrazione indimenticabile. Con questo spirito l’associazione Help Salute e Famiglia Odv festeggia il suo primo decennio di attività con l’evento dal titolo “Effetto Help Festival” in programma venerdì 26 giugno ai giardini pubblici Coletti con il patrocinio del Comune.

Saranno attimi intensi tra solidarietà, benessere e creatività. Il sipario della festa si alzerà ufficialmente con l’apertura di numerosi spazi, accessibili sia dall’ingresso principale che da quello laterale. I più piccoli saranno i veri protagonisti della prima parte della giornata: l’area materno-infantile (dedicata alla fascia 0-6 anni) aprirà i battenti a partire dalle ore 18. Inoltre, dalle ore 17.30, nei laboratori del punto creativo, si potrà scegliere tra

le favole animate e le magiche attività della Clinica delle meraviglie. Contemporaneamente, grazie al gruppo del Palio dei castelli, si farà un tuffo nel

passato, precisamente nel ‘400, svolgendo diverse attività. Poi, si potrà assistere alle esibizioni di Street Dance oppure scoprire l’area equilibri e il mondo de “Le Tate”.

Il pomeriggio offrirà anche importanti spunti di riflessione e cura di sé. Dalle ore 18 l’area benessere proporrà alcuni percorsi dedicati al relax e l’area talking ospiterà un atteso spazio di dialogo con i professionisti del settore. Tra i relatori principali, nonché ospiti dell’iniziativa, figurano la dietista Elisa Pelati, la mental coach Roberta Cesaroni, affiancate da Barbara Trasatti, esperta di comunicazione e social media manager, che guiderà il dibattito presso la zona palchetto. A chiudere la fascia pomeridiana, alle ore 19, ci sarà un momento speciale curato dall’Associazione Puccitelli; ospite del momento sarà Nicolò Speranzoni, uno dei partecipanti dell’ultima edizione dello Zecchino d’oro.

Dal tramonto a notte fonda

Cultura, musica, grandi ospiti: con l’arrivo della sera l’atmosfera del festival cambierà ritmo. Alle ore 19.30 i riflettori si sposteranno nell’area food, dove ci sarà un aperitivo accompagnato da un Dj set. Insomma, una sosta gourmet prima dei grandi appuntamenti successivi.

La serata entrerà nel vivo alle ore 20.30, quando prenderanno il via le performance artistiche dei gruppi “Montecò” e “Terre di Sogno”, capaci di accendere l’entusiasmo del pubblico. Alle ore 21 sarà la volta del momento istituzionale, uno spazio solenne per ripercorrere i traguardi di questi dieci anni di Help e ringraziare la comunità locale.

L’apice culturale della serata è atteso per le ore 21.30 grazie a un ospite d’eccezione come lo scrittore Enrico Galiano, pronto a incantare la platea con le sue storie e la sua straordinaria capacità comunicativa.

Infine, dalle ore 23.30, il giardino si trasformerà in una vera e propria festa sotto le stelle con la serata di “Multiradio Love It”, che farà ballare i ragazzi e i meno giovani fino a tarda notte.

Un compleanno speciale per un’associazione che, in dieci anni, ha dimostrato come determinati valori e principi non passano mai in secondo piano, ricordando come questi ultimi possono in un certo senso essere custoditi nel tempo, con pazienza, amore e protezione, grazie anche alla realizzazione di una comunità unità, nel nome della solidarietà.

Maria Cicconi