Ospiti della “Lazzarelli” hanno salutato il Presidente Mattarella con un volo di farfalle

Un messaggio di benvenuto che ha unito memoria storica e speranza quello rivolto dagli anziani ospiti della Casa di riposo “Lazzarelli” al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della sua visita ufficiale a San Severino per l’81esimo Anniversario della Liberazione.

I “nonnini” e le “nonnine” della struttura hanno partecipato con profonda emozione ai preparativi per l’accoglienza del Capo dello Stato, realizzando due grandi manifesti celebrativi e un enorme tricolore.

Il lavoro creativo degli ospiti si è concentrato su simboli dal forte impatto emotivo: in un manifesto il loro caloroso “Benvenuto Presidente Mattarella”, dove numerose farfalle rosse, bianche e verdi spiccavano il volo, metafora di una libertà ritrovata e sempre viva, mentre un secondo cartellone, dedicato alla Festa della Liberazione, è stato caratterizzato dal disegno di mani aperte dalle quali si liberavano stormi di farfalle tricolori.

Insieme agli ospiti, hanno preso parte ai preparativi per le celebrazioni la presidente Teresa Traversa, il direttore della struttura, Mauro Marcantonelli, e i consiglieri del Cda Giovanni Gianfelici e Americo Eugeni. L’iniziativa ha rappresentato un momento di grande coesione tra la struttura e il tessuto cittadino, culminato con la presenza di una delegazione di anziani lungo il percorso presidenziale per assistere alla cerimonia nazionale.

“La partecipazione dei nostri ospiti a questa giornata storica – ha dichiarato la presidente Teresa Traversa – testimonia il legame indissolubile tra le generazioni che hanno vissuto la rinascita del Paese e le istituzioni che ne garantiscono oggi la democrazia. Vedere il loro entusiasmo nel preparare questi messaggi per il Presidente Mattarella è stata la prova tangibile di quanto il valore della libertà sia ancora profondamente sentito”.

Il saluto della “Lazzarelli” rimane uno dei momenti più toccanti della visita presidenziale, un omaggio semplice ma potente da parte di chi la storia l’ha attraversata e continua ad onorarla con gesti di quotidiana partecipazione.