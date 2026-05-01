Polizia locale in prima linea, in aiuto pure Associazione Carabinieri e Protezione civile

La visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rappresentato una sfida organizzativa vinta anche grazie al capillare lavoro della Polizia locale di San Severino.

Sotto la guida del vice commissario Adriano Bizzarri, il Comando cittadino ha coordinato un imponente dispositivo di controllo, che si è unito a quello delle forze dell’ordine, che ha garantito il perfetto svolgimento della cerimonia nazionale.

Per l’occasione la Polizia locale ha messo in campo una straordinaria collaborazione tra diversi presidi del territorio. Al fianco degli agenti settempedani hanno operato i comandi di Polizia locale di Macerata, Civitanova Marche, Corridonia, Castelraimondo e Matelica.

Fondamentale è stato inoltre il supporto dei volontari dell’Associazione nazionale Carabinieri e del Gruppo comunale di Protezione civile, coordinato da Dino Marinelli, che hanno presidiato punti strategici e aree di filtraggio.

Solo per la Polizia locale la giornata ha visto l’impiego complessivo di circa sessanta unità, tra personale in divisa e volontari. Un lavoro che è stato determinante per il monitoraggio costante di ogni incrocio e intersezione lungo l’intero percorso del corteo presidenziale. Dall’ingresso nel territorio comunale lungo la S.P. 127 fino al cuore del centro abitato, sono stati attivati numerosi presidi fissi e mobili per garantire la fluidità del passaggio e la sicurezza dei cittadini. Oltre al monitoraggio di strade extraurbane ed urbane i presidi hanno interessato incroci, accessi industriali, strade, rotatorie, cavalcavia, incroci ed intersezioni ma anche aree sensibili come parcheggi e zone limitrofe a Piazza del Popolo.

Il sindaco Rosa Piermattei ha espresso il suo plauso per l’eccellenza operativa dimostrata: “Vedere la nostra Polizia locale operare con tale armonia insieme alle altre forze di polizia e in collaborazione con i comandi dei Comuni vicini grazie anche al supporto dei nostri instancabili volontari è stato motivo di grande orgoglio. E’ stata garantita sicurezza e ordine con discrezione, permettendo alla città di godere appieno della presenza del Capo dello Stato”.

Un plauso per il lavoro svolto è arrivato alla Polizia locale anche dal personale dell’Aeronautica impegnato prima e durante la visita in una serie di missioni sul territorio tutte conclusesi nel migliore dei modi grazie anche all’ausilio ricevuto.