Ha preso il via la stagione di Terza categoria con le squadre impegnate in Coppa Marche. E’ sceso in campo anche il Serralta che ha così esordito ufficialmente in una gara con punti in palio. Rivale nella prima assoluta in casa (in realtà si doveva giocare in trasferta e contro l’Apiro ma il calendario è stato modificato e questa sfida verrà disputata più avanti e metterà in palio il passaggio del turno) il Villa Strada Cingoli ed alla fine dei 90’ i gialloblù hanno ottenuto una bella vittoria (3-1). E’ filato tutto liscio dunque in questo debutto per mister Giorgio Masciani ed i suoi ragazzi che hanno saputo costruire una partita positiva che fa ben sperare per il prosieguo della stagione.

Il nuovo allenatore del Serralta è soddisfatto: “Abbiamo affrontato questo primo impegno ufficiale con l’approccio giusto e siamo contenti per la vittoria che dà morale e fiducia – afferma Masciani -. C’è ottimismo per iniziare la stagione al meglio. Il gruppo c’è, è compatto, lo spirito è quello giusto e si sta lavorando al meglio con molto impegno e volontà. Siamo pronti per la prima uscita in campionato”.

Nel match di Coppa i gialloblù sono partiti bene trovando il doppio vantaggio che ha indirizzato il risultato. Due rigori, nettissimi, hanno consentito ai locali di andare sul 2-0 grazie alle trasformazioni dagli undici metri di Tommaso Vissani e di Cappellacci. Malgrado la rete della Torrese che poteva riaprire il discorso, il Serralta non si è disunito e non ha avuto eccessivi problemi nel gestire il punteggio che nella ripresa è stato messo al sicuro grazie alla solita impeccabile punizione vincente di Bambozzi che ha decretato il 3-1 finale. Archiviata la Coppa, ora la testa va alla Torrese prima avversaria in campionato che arriverà al Leonori venerdì 6 ottobre (ore 21).

r.p.