Mattarella a San Severino: “l’immensa riconoscenza” della sezione Anpi

La sezione Anpi “ Cap. Salvatore Valerio m.o.v.m.” esprime la sua più sentita gratitudine al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per aver regalato un 25 Aprile storico, indimenticabile, emozionante a tutti noi dell’Anpi e alla città di San Severino Marche.

Lo ringraziamo con il cuore pieno di affettuosa, immensa riconoscenza per il Suo riconoscimento al contributo importante dato dalla Resistenza armata e civile marchigiana nella Liberazione dal fascismo e dal nazismo, Resistenza nella quale ha avuto un ruolo non minore quella del nostro territorio, che fu eterogenea, plurale, internazionale; un riconoscimento già testimoniato dallo stesso Presidente con il conferimento, nel 2022, della Medaglia d’oro al Merito civile.

La sezione ringrazia altresì sia la precedente Giunta guidata da Cesare Martini per aver istruito la pratica che ha portato alla medaglia, sia la sindaca Rosa Piermettei per aver rivendicato il ruolo di San Severino come luogo simbolo della Resistenza, nonché per il ricordo e il tributo alla figura del presidente storico della nostra sezione, Bruno Taborro, per essere stato non solo un combattente partigiano, ma anche un educatore e formatore di coscienze democratiche e antifasciste.

Da sempre la sezione “Cap. Salvatore Valerio m.o.v.m.” è impegnata nel far conoscere il carattere plurale, eterogeneo, internazionale del Battaglione Mario e della Resistenza civile del territorio, nonché i principi e i valori di pace, fratellanza tra i popoli, giustizia sociale, rispetto dei diritti individuali scritti nella Costituzione e insieme al Presidente Mattarella riafferma “Ora e sempre Resistenza”

La presidente Donella Bellabarba