L’Audax Settempedana chiude la stagione calando il tris contro la Carima Macerata

L’Audax Settempedana di Michele Palazzi chiude la stagione davanti al pubblico amico con un secco 3-0 ai danni della Carima Macerata, facendo all’epilogo quindi meglio di… Milan e Juventus. Gli azzurri hanno dato vita ad un primo tempo sornione, a cui è invece seguìta una ripresa scoppiettante, in cui i padroni di casa, che per la seconda volta consecutiva hanno posticipato l’impegno casalingo al Gualtiero Soverchia al lunedì sera per consentire il rifacimento del look al Tullio Leonori, sono passati in vantaggio con una correzione al volo di destro del ben appostato Magnapane, per poi raddoppiare con un’azione personale del bomber Biagetti che ha ribadito il piede gentile, messo in mostra poco dopo di nuovo in occasione dell’assist per il guizzante Gasparrini, ottimo a sgusciare fra le maglie difensive dei biancorossi del capoluogo, bersi tutta la difesa, portiere compreso, per scodellare la palla in rete. «Abbiamo chiuso con una bella vittoria cercando di giocare palla a terra – commenta nell’immediato post gara il trainer Palazzi – come del resto nelle altre gare. Questa volta il risultato è stato decisamente positivo e può fungere da buon auspicio per la prossima stagione. Ci stiamo già muovendo in accordo con la società. Abbiamo riconfermato tutti i ragazzi che hanno voglia di trascorrere qualche ora in allegria durante la settimana e puntiamo ad avere con noi un elemento di esperienza per reparto. Peccato stasera per l’infortunio occorso a Simonetti. Speriamo si risolva in breve». Per il primo campionato dell’Audax del presidente Carlo Sfrappini anche il 12° posto conclusivo può andar bene. Del resto, l’obiettivo ludico non è mai venuto meno.

Luca Muscolini